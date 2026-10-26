Alfonzo recibió a los campeones de vóley que ganaron el oro en los Juegos Bonaerenses

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Pergamino

Los estudiantes del Instituto Mariano Moreno de Alfonzo celebraron a los campeones de vóley Sub 18, que conquistaron la medalla de oro para Pergamino en Mar del Plata.

La comunidad educativa de Alfonzo homenajeó este lunes a los campeones de vóley de los Juegos Bonaerenses, que conquistaron la medalla de oro en las finales disputadas la última semana en Mar del Plata. Los estudiantes del Instituto Mariano Moreno recibieron con una celebración especial a sus compañeros, protagonistas de un nuevo logro deportivo para Pergamino.

El reconocimiento tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Mariano Moreno, donde alumnos de los distintos cursos participaron del recibimiento a los integrantes del equipo Sub 18. La emoción estuvo vinculada tanto con la consagración alcanzada en la competencia provincial como con la trayectoria deportiva que los adolescentes vienen construyendo durante los últimos años.

Los jugadores cursan el nivel Secundario y transitan su último año escolar. De esta manera, la medalla de oro obtenida en los Juegos Bonaerenses representa un cierre destacado de su etapa educativa, acompañado por una experiencia deportiva que les permitió representar a su localidad y a Pergamino en uno de los certámenes más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Los alumnos del Instituto Mariano Moreno agasajaron a los compañeros que se consagraron en las finales de los Juegos Bonaerenses — LA OPINION Campeones de vóley Los deportistas forman parte de las divisiones formativas de vóley del Club Argentino de Alfonzo y también integran el plantel de la categoría 2008 de la institución. Su recorrido por los Juegos Bonaerenses refleja la continuidad de un trabajo deportivo que, a lo largo de varias temporadas, les permitió llegar a las instancias decisivas y sumar numerosas medallas.

Entre los integrantes del grupo se encuentran Ulises Marconato, Guido Ferreira, Ulises Ferreira, Ramiro Villalba y Renzo Basile, quienes forman parte de una generación que acumuló experiencias en las finales provinciales y que este año logró volver a lo más alto del podio.

La consagración de la categoría Sub 18 tuvo un valor especial por la exigencia del encuentro decisivo. El partido por la medalla de oro fue disputado punto a punto y necesitó de un tie-break para definir al ganador. Finalmente, los representantes de Alfonzo se impusieron por 16 a 14 en el desempate y aseguraron el primer puesto para la delegación de Pergamino.

El desenlace puso en evidencia la paridad del encuentro y la capacidad del equipo para sostener la concentración en un momento determinante. Cada punto resultó decisivo en un cierre que mantuvo la incertidumbre hasta el final y que terminó con la celebración de los jóvenes deportistas.

Los alumnos del Instituto Mariano Moreno agasajaron a los compañeros que se consagraron en las finales de los Juegos Bonaerenses — LA OPINION Una trayectoria de medallas El oro conseguido este año se suma a una serie de resultados que los jugadores fueron obteniendo en distintas ediciones de los Juegos Bonaerenses. Desde 2021, el grupo viene participando de las finales y construyendo una trayectoria que incluye varias consagraciones y podios.

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En ese recorrido, los registros destacados incluyen medallas de oro en 2021, 2022, 2024 y 2026, además de preseas de plata en 2023 y 2025. La nueva conquista amplía el historial de resultados de una generación que logró mantenerse entre los equipos protagonistas de la disciplina durante varias temporadas consecutivas.

La continuidad de esas actuaciones constituye un reconocimiento al esfuerzo de los jugadores, al acompañamiento de sus familias y al trabajo que se desarrolla en las divisiones formativas del Club Argentino de Alfonzo. También refleja la importancia de los espacios deportivos locales en la formación de adolescentes y en la construcción de vínculos que trascienden la competencia.

Los alumnos del Instituto Mariano Moreno agasajaron a los compañeros que se consagraron en las finales de los Juegos Bonaerenses — LA OPINION Orgullo para Alfonzo El recibimiento organizado en el Instituto Mariano Moreno permitió compartir el logro con el resto de la comunidad educativa. Los aplausos y las muestras de afecto de sus compañeros fueron una manera de reconocer a quienes llevaron el nombre de Alfonzo y de Pergamino a las finales provinciales y regresaron con la medalla dorada.

Para los estudiantes que este año completan la Secundaria, la consagración representa un recuerdo significativo de una etapa marcada por el aprendizaje, la convivencia y el deporte. El título provincial se suma así a una trayectoria de resultados que quedará ligada a su paso por la escuela y a su participación en el vóley formativo.

La victoria en Mar del Plata y la celebración en Alfonzo resumen el valor de un logro que excede el resultado de un partido: el de una generación que sostuvo su participación durante varios años, acumuló experiencias en las finales y volvió a demostrar su capacidad competitiva con una definición ajustada hasta el último punto.