San Pedro: “El Rotativo del Aire” ganó un Martín Fierro con Matías Leiva en su equipo

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El locutor sampedrino integró el equipo premiado como Mejor Servicio Informativo en los Martín Fierro de Radio 2026 y consolidó su trayectoria en Radio Rivadavia.

El locutor de la ciudad de San Pedro, Matías Leiva, fue parte del equipo de “El Rotativo del Aire”, distinguido como Mejor Servicio Informativo en la edición 2026 de los Martín Fierro de Radio. Con una trayectoria que comenzó en San Pedro y continuó en importantes emisoras de Buenos Aires, el reconocimiento representa un nuevo paso en su carrera profesional.

Matías Leiva y sus primeros pasos en la radio de San Pedro La vocación de Leiva por la radio comenzó durante su paso por el Colegio San Francisco de Asís, donde cursó una orientación vinculada a la comunicación y participó de los primeros años de la FM El Altillo.

A mediados de la primera década del siglo, se incorporó a APA Radio San Pedro. Allí tuvo sus primeras experiencias profesionales como locutor, movilero y conductor, en un recorrido que le permitió comenzar a desarrollar su vocación frente al micrófono.

En una publicación posterior a la premiación, el sampedrino recordó aquellos primeros años y el sueño que lo acompañaba desde la infancia. “Mis primeros recuerdos de la radio son como oyente de AM en San Pedro. Siendo todavía un niño, soñaba con estar algún día del otro lado del parlante, haciendo radio”, expresó.

De San Pedro a las principales emisoras de Buenos Aires Después de recibirse como locutor nacional en el Instituto Superior de Enseñanza de la Radiodifusión (ISER), Leiva continuó su carrera en distintas emisoras de Buenos Aires. Su recorrido profesional incluyó FM Zónica, Vale 97.75, One 103.7 y Radio 10, entre otras experiencias que contribuyeron a su formación.

Más adelante se incorporó a Radio Rivadavia, donde pasó a formar parte del equipo de “El Rotativo del Aire”, uno de los históricos servicios informativos de la radiofonía argentina.

En ese ámbito, también asumió una tarea particular: redactar y locutar el primer servicio informativo en inglés para una radio privada de la Argentina, una experiencia que amplió su participación dentro del medio.

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El reconocimiento en los Martín Fierro de Radio 2026 El premio otorgado por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de la República Argentina (APTRA) distinguió a “El Rotativo del Aire” en la categoría Mejor Servicio Informativo. Leiva formó parte del equipo que recibió el reconocimiento durante la edición 2026 de los Martín Fierro de Radio.

Tras la ceremonia, el locutor compartió una reflexión sobre el camino recorrido y la importancia de alcanzar un objetivo que había imaginado desde chico.

“Mirar hacia atrás y pensar en aquel pibe que soñaba con hacer radio me hace valorar todavía más este momento. La radio siempre tendrá un lugar especial en mi vida”, manifestó.

Además, agradeció a quienes confiaron en él y le dieron oportunidades para crecer profesionalmente. “Me permitieron cumplir mi sueño de contar historias que viajan por el aire”, señaló.