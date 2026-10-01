Advierten por un intento de estafa en WhatsApp con el engaño de cambiar dinero en efectivo por una transferencia

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Policiales

Una mujer habría sufrido el hackeo de su cuenta de WhatsApp y desconocidos utilizaron sus contactos para intentar obtener transferencias bancarias con una falsa oferta de dinero en efectivo.

Advierten a usuarios de WhatsApp de Pergamino por un presunto intento de estafa mediante el uso de una cuenta que habría sido vulnerada. Desconocidos se hicieron pasar por una mujer entre sus contactos y ofrecieron dinero en efectivo a cambio de una transferencia bancaria, con el objetivo de conseguir que las víctimas enviaran fondos a una cuenta indicada por los estafadores.

El episodio fue advertido durante la mañana del miércoles, cuando comenzó a circular entre los contactos de una mujer un mensaje publicado en su estado de WhatsApp en el que se solicitaba a quienes pudieran hacerlo que cambiaran dinero en efectivo por una transferencia.

El mensaje publicado en el estado expresaba: “Alguien que me lo cambie por transferencia 🙏”. La publicación generó consultas entre algunos de sus contactos, que comenzaron a comunicarse directamente con el número de WhatsApp para conocer los detalles de la supuesta operación.

El posteo en el estado de Whatsapp. — LA OPINION Un pedido de 300.000 pesos Desde la cuenta de la mujer a quien le hackearon el Whatsapp envió mensajes ofreciendo el cambio de billetes por una transferencia. — LA OPINION En una de las conversaciones que pudo ser registrada, el interlocutor consultó si la mujer efectivamente necesitaba realizar el cambio. La persona que manejaba la cuenta respondió afirmativamente y planteó que necesitaba retirar unas cosas y que posteriormente llevaría el dinero en efectivo.

La conversación avanzó hasta establecer un monto concreto. Desde la cuenta comprometida solicitaron 300.000 pesos y preguntaron si el contacto podía realizar la transferencia.

El supuesto intercambio se planteó de manera sencilla: la víctima debía enviar primero el dinero mediante una transferencia bancaria y, a cambio, recibiría posteriormente los 300.000 pesos en efectivo.

Cuando el contacto pidió que le llevaran el dinero a su domicilio, desde la cuenta respondieron que primero necesitaban retirar unas cosas y que después entregarían el efectivo. De esa manera, intentaban generar confianza y concretar la transferencia.

La maniobra sería una estafa que no llegó a concretarse en una persona que dio la advertencia sobre los mensajes engañosos recibidos. — LA OPINION El pedido del alias bancario La maniobra llegó hasta el momento en que desde la cuenta de WhatsApp solicitaron directamente el envío del dinero y proporcionaron un alias bancario para concretar la operación.

En el intercambio, la persona que utilizaba la cuenta escribió: “Te doy mí alias”, y posteriormente envió el dato “Yanina34.cp”, acompañado de la aclaración “Mí alias”.

El contacto, que aparentemente creía estar conversando con la titular de la cuenta, respondió inicialmente de manera favorable ante la posibilidad de realizar el supuesto cambio de dinero.

Sin embargo, el intercambio y la publicación del estado permitieron advertir que podía tratarse de una estafa mediante la utilización de una cuenta de WhatsApp presuntamente hackeada, por lo que se difundió la advertencia para evitar que otros contactos transfirieran dinero.

Cómo funciona el engaño Este tipo de maniobra busca aprovechar la confianza existente entre los contactos de una cuenta de mensajería. Al utilizar una identidad conocida, los responsables intentan reducir las sospechas de la persona que recibe el pedido y conseguir que concrete rápidamente una transferencia.

En este caso, el supuesto pedido de dinero en efectivo a cambio de una transferencia permitió construir una situación aparentemente cotidiana. La persona que recibió el mensaje podía interpretar que estaba ayudando a un contacto conocido que necesitaba disponer de efectivo con urgencia.

El riesgo aparece cuando, antes de recibir el dinero en efectivo, la víctima realiza la transferencia al alias proporcionado. Si la operación se concreta, el destinatario del dinero puede encontrarse con que nunca existió la persona que prometía entregar los billetes.

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Por ese motivo, ante pedidos de dinero o transferencias realizados desde una cuenta conocida, especialmente cuando se trata de una solicitud inusual o urgente, resulta conveniente verificar la identidad del contacto por otra vía antes de realizar cualquier operación.

Una llamada telefónica convencional o una videollamada pueden ayudar a confirmar si realmente es la persona titular de la cuenta la que está efectuando el pedido. También es importante evitar transferir dinero únicamente porque el mensaje provenga de un número que figura previamente agendado.

La advertencia surgió a partir de este caso puntual, en el que la cuenta de WhatsApp de una mujer habría sido utilizada por terceros para intentar contactar a personas de su agenda y solicitarles una transferencia de dinero bajo la promesa de entregarles el mismo monto en efectivo.