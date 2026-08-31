Vialidad Nacional instó a evitar el ingreso de ciclistas en autopistas

Pergamino

Si bien el pedido llegó por parte de la Defensoría del Pueblo de Pilar, se incluye justamente a la ruta Nº 8, es decir a la autopista que llega Pergamino.

Luego de que la Defensoría del Pueblo de Pilar presentara una serie de actuaciones en las que reclamó acciones a Vialidad Nacional para evitar el ingreso de ciclistas a Panamericana y la Autopista Pilar - Pergamino, el organismo instó a intensificar los controles y a tomar medidas concretas en este sentido.

A través de una nota dirigida el pasado 26 de agosto por el Ombudsman de Pilar, Adrián Maciel, el organismo nacional manifestó que “teniendo especialmente en consideración lo manifestado por esa Defensoría respecto de que la situación ‘se agrava notoriamente durante los fines de semana’, esta Dirección Nacional de Vialidad requirió a las concesionarias que intensifiquen las acciones de control y que, ante la detección de los hechos referidos, adopten las medidas necesarias (ejecute los operativos y denuncias correspondientes) para lograr el despeje de estos vehículos de la calzada principal”.

Si bien el organismo reconoció que, dado lo establecido por la normativa vigente “las concesionarias no cuentan con poder de policía en materia de tránsito y seguridad”, no obstante ello, el mismo artículo establece que “ante la ausencia de agentes públicos que lleven a cabo dicha actividad, se adoptarán las medidas preventivas necesarias para el ordenamiento del tránsito y la circulación, debiendo formular de inmediato, según el caso, las denuncias pertinentes ante la autoridad competente, así como requerir su inmediata presencia”.

En ese marco, “las concesionarias informaron que, en caso de detectarse circunstancias susceptibles de comprometer la seguridad vial o de tomarse conocimiento de hechos que requieran intervención específica, continuarán procediendo a poner dichas situaciones en conocimiento de las autoridades policiales y jurisdiccionales competentes en el plazo operativo más breve que sea posible, a fin de que evalúen y adopten las medidas que estimen pertinentes en ejercicio de sus facultades legales” expresaron desde Vialidad.

Finalmente, desde la mencionada repartición pública se informó que “en atención a la naturaleza de la problemática planteada, se dio asimismo intervención a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el marco de sus competencias, solicitándole que evalúe las medidas que pudieran resultar procedentes a fin de contribuir al abordaje de la situación expuesta por esa Defensoría”.

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Pedido concreto El organismo encabezado por Maciel inició dos acciones en los últimos tres meses para solicitar más controles para evitar el ingreso de ciclistas a Panamericana y Autopista Pilar - Pergamino, así como la colocación de cartelería a lo largo de la traza de estas rutas. Aunque la prohibición de circular en bicicleta por la autopista está establecida expresamente en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, situaciones de este tipo se reiteran cada vez con más frecuencia, en particular los fines de semana. Es por esto que Maciel, a través de la actuación N° 003052026, solicitó en mayo pasado a la Dirección Nacional de Vialidad “la adopción de medidas tendientes a hacer efectiva la prohibición de circulación en bicicleta sobre la traza central de la Ruta 8, Autopista Pilar - Pergamino, Acceso Norte (Panamericana), en el tramo correspondiente a a la Provincia de Buenos Aires”.

De acuerdo a la información de Pilar a Diario, la Defensoría también se reclamó “el despliegue de personal de tránsito en los accesos y sectores de mayor concurrencia, a efectos de hacer cumplir la prohibición referida e impedir el ingreso y circulación de ciclistas sobre la calzada”. Sobre este último punto, desde el organismo local remarcaron que “si bien la traza en cuestión reviste jurisdicción federal, la Guardia Urbana Municipal de Pilar igualmente realiza tareas de control en dicho sector”.

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