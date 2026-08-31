Francisco Reverter e Iván Viscovich lograron su primer podio en Rotax

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Finalizaron terceros en las divisionales Mini Max y Micro Max, respectivamente, durante la tercera fecha del Trofeo de Invierno en Zárate. Reverter estrenó su nuevo chasis con pole y récord de vuelta. Viscovich avanzó al podio tras una exclusión en la revisión técnica.

El karting pergaminense tuvo un fin de semana para celebrar en el Kartódromo Internacional de Zárate. En la tercera fecha del Trofeo de Invierno de Rotax Argentina, Francisco Reverter e Iván Viscovich consiguieron por primera vez un lugar en el podio, alcanzando además sus mejores actuaciones desde que compiten en este importante campeonato nacional.

“Fran” Reverter, de 11 años, terminó tercero en la divisional Mini Max, mientras que Viscovich, que el sábado cumplió 10 años, también subió al tercer escalón del podio en Micro Max. Para ambos, el resultado representó mucho más que una posición destacada: fue la confirmación del crecimiento que vienen mostrando en una de las categorías más exigentes del karting argentino.

Reverter, estrenó con un podio Para Francisco Reverter, la fecha de Zárate tenía un condimento especial. Después de presentar semanas atrás su nuevo Tony Kart modelo 2026, llegó el momento de estrenarlo oficialmente en la competitiva Mini Max. Y el debut no pudo ser mejor.

“Fran” fue protagonista desde el comienzo y consiguió la pole position entre 22 kartings, demostrando rápidamente el potencial del nuevo chasis y el trabajo realizado junto a su familia y equipo. En las mangas clasificatorias tuvo un rendimiento parejo, terminando quinto en la primera, cuarto en la segunda y sexto en la tercera. Esos resultados le permitieron el domingo largar la final desde el cuarto puesto.

En la competencia decisiva, Reverter avanzó una posición y recibió la bandera a cuadros en el tercer lugar, consiguiendo además el récord de vuelta de la final. El ganador fue Juan Cruz Davancens de General Belgrano, mientras que Francisco Morgenstern terminó segundo.

El resultado confirma además la evolución que el pergaminense viene mostrando en su primer año dentro de Mini Max. Después de haber sido octavo en el Trofeo de Verano y de conseguir un quinto puesto en la segunda fecha del Torneo de Invierno en Baradero, ahora dio un nuevo paso hacia adelante.

Viscovich también se subió al podio La alegría pergaminense fue doble porque Iván Viscovich también logró en Zárate su primer podio en Rotax Argentina. El piloto de Ibarra Competición llegó a Zárate mostrando una buena adaptación al trazado y fue competitivo desde los entrenamientos del viernes, ubicándose de manera constante entre los cinco mejores de la categoría Micro Max.

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El sábado, jornada en la que además cumplió 10 años, continuó mostrando un buen ritmo. Terminó dentro del grupo de los 10 mejores en los entrenamientos y clasificó noveno, a poco más de cuatro décimas del poleman. En las tres mangas clasificatorias mantuvo la regularidad: fue sexto en dos oportunidades y séptimo en la restante. Esos resultados le permitieron asegurarse el cuarto lugar de largada para la final, una posición que le daba buenas posibilidades de ir en busca de su primer podio.

En la largada, “Bartolito” Viscovich perdió inicialmente una posición, aunque rápidamente pudo recuperarla para volver a ubicarse cuarto. A partir de allí protagonizó una intensa lucha con algunos de los principales referentes de la categoría, entre ellos el campeón León López, Ignacio Villar y Agustín Perchivatti.

La bandera a cuadros encontró a Iván en el cuarto lugar, una posición que ya representaba su mejor resultado en Rotax. Sin embargo, la revisión técnica posterior a la competencia modificó la clasificación. Hipólito Lucero fue excluido por anomalías en su karting, por lo que Viscovich avanzó al tercer puesto. De esta manera, el pergaminense consiguió su primer podio en Rotax Argentina, coronando un fin de semana en el que mostró regularidad, competitividad y capacidad para pelear adelante.

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Dos podios para Pergamino El resultado conseguido por Reverter y Viscovich en Zárate tiene un valor especial porque ambos alcanzaron por primera vez el podio en Rotax Argentina en una misma jornada. Para Reverter, significó además confirmar de la mejor manera la apuesta realizada con el nuevo Tony Kart 2026, que había sido presentado semanas atrás como una herramienta para dar un salto de calidad en una categoría que reúne más de 20 participantes.

Para Viscovich, el tercer puesto llegó como premio a un fin de semana muy sólido, en el que fue protagonista desde los entrenamientos y logró mantenerse siempre cerca de los puestos de vanguardia.