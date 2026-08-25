Poda preventiva en el Paseo Ribereño: retiran ramas secas y dañadas de los eucaliptos

Pergamino

Se trata de partes del arbolado que pueden desprenderse y caer, especialmente ante condiciones climáticas adversas, por lo que su retiro forma parte de las tareas preventivas que se realizan para reducir riesgos en espacios de circulación y recreación.

Continúan las tareas de mantenimiento y cuidado del arbolado urbano en distintos espacios verdes de la ciudad. Durante los últimos días, los trabajos se concentraron en el Paseo Ribereño, donde se lleva adelante una poda sanitaria sobre los eucaliptos ubicados en el tramo comprendido entre calle Moreno y avenida Rocha.

El titular del área municipal de Espacios Públicos, Diego Basanta, explicó que las tareas se realizaron durante la última semana con el apoyo de una grúa de altura alquilada por la Secretaría de Servicios Públicos, una herramienta que permite acceder a las ramas ubicadas en los sectores superiores de los ejemplares y desarrollar las intervenciones con mayor precisión.

Según detalló el funcionario, el objetivo de esta intervención es realizar una poda de limpieza destinada específicamente a retirar ramas que presentan algún tipo de deterioro y que, por sus condiciones, podrían representar un riesgo para quienes utilizan diariamente este sector de la ciudad.

Trabajos especiales En particular, los trabajos apuntan a remover ramas muertas o secas, enfermas, ahuecadas o quebradas. Se trata de partes del arbolado que pueden desprenderse y caer, especialmente ante condiciones climáticas adversas, por lo que su retiro forma parte de las tareas preventivas que se realizan para reducir riesgos en espacios de circulación y recreación.

El Paseo Ribereño constituye uno de los espacios verdes más utilizados por los pergaminenses para realizar actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento. Por ese motivo, el mantenimiento de los ejemplares ubicados a lo largo del recorrido representa una tarea que combina el cuidado del patrimonio natural con la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes concurren al lugar.

Basanta señaló que este tipo de intervenciones se desarrolla con un criterio sanitario, es decir, que no se trata de una poda indiscriminada sino de retirar aquellas partes del árbol que se encuentran comprometidas y pueden generar inconvenientes. De esta manera, se busca conservar los ejemplares en mejores condiciones y favorecer un arbolado urbano saludable.

La utilización de una grúa de altura permite además trabajar sobre ejemplares de gran porte, como los eucaliptos del Paseo Ribereño, que por sus dimensiones requieren equipamiento específico para alcanzar las ramas superiores. La intervención se realiza sobre los sectores que necesitan atención, procurando preservar el resto de la estructura de los árboles.

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Una importante planificación El funcionario destacó que las tareas forman parte de una estrategia más amplia vinculada con el mantenimiento y la planificación del arbolado de Pergamino. En este sentido, remarcó la intención de avanzar hacia una ciudad con una mayor diversidad de especies y ejemplares saludables, capaces de aportar beneficios ambientales y mejorar la calidad de los espacios públicos.

“Seguimos trabajando para tener un arbolado cada vez más sano y diverso, que aporte a la construcción del Bosque Urbano que soñamos para Pergamino”, expresó Basanta al referirse a la continuidad de estas acciones.

El concepto de Bosque Urbano apunta a pensar el arbolado de la ciudad como un sistema que excede la presencia individual de cada árbol. La incorporación y conservación de ejemplares en distintos sectores permite generar espacios con mayor presencia de vegetación, aportar sombra, mejorar el paisaje urbano y fortalecer la relación de los vecinos con los espacios verdes.

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En ese marco, las tareas desarrolladas en el Paseo Ribereño forman parte de un trabajo permanente de mantenimiento que contempla tanto la atención de ejemplares que presentan problemas como la planificación de un arbolado urbano más diverso. La poda sanitaria permite intervenir sobre situaciones puntuales y prevenir eventuales desprendimientos de ramas que puedan afectar a las personas o a la infraestructura cercana.

Los trabajos continuarán en el sector de acuerdo con las necesidades detectadas por el área de Espacios Públicos. La intervención sobre los eucaliptos busca conservar uno de los sectores verdes más concurridos de Pergamino y, al mismo tiempo, avanzar en una política de mantenimiento que tenga como eje un arbolado saludable y seguro.