Martínez: “Trabajamos para que en Pergamino no gobierne el peronismo, La Cámpora ni el kirchnerismo”

> Martínez: “Trabajamos para que en Pergamino no gobierne el peronismo, La Cámpora ni el kirchnerismo”

Pergamino

En ese contexto, el mandatario local puso el acento en la necesidad de pensar el futuro político de Pergamino más allá de los nombres propios y destacó el trabajo que viene desarrollando su equipo de gestión.

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, se refirió en las últimas horas al proyecto impulsado en la provincia de Buenos Aires que busca modificar el esquema vigente de reelección de intendentes y permitir que los jefes comunales puedan presentarse nuevamente de manera indefinida.

En ese contexto, el mandatario local puso el acento en la necesidad de pensar el futuro político de Pergamino más allá de los nombres propios y destacó el trabajo que viene desarrollando su equipo de gestión. Martínez sostuvo que su principal preocupación está vinculada con garantizar la continuidad de un proyecto de ciudad y evitar que el distrito quede en manos de espacios políticos que, según su visión, podrían afectar el desarrollo local.

“Hay un equipo de trabajo y nuestro objetivo es trabajar para que en Pergamino no gobierne ni el peronismo, ni La Cámpora y mucho menos el kirchnerismo”, manifestó el intendente al ser consultado sobre el escenario que se abre a partir del debate por la eventual modificación de las reglas electorales.

Martínez justificó su postura a partir de una fuerte crítica hacia esos sectores políticos. “No tengo dudas que lo harán mal, perjudicando el desarrollo de los pergaminenses”, afirmó, al plantear que la discusión no debería centrarse exclusivamente en la posibilidad de que un intendente pueda permanecer durante más períodos en el cargo, sino también en qué proyecto político tendrá continuidad en la ciudad.

El planteo del jefe comunal se conoce mientras en la Legislatura bonaerense avanza el debate sobre una eventual reforma de la normativa que regula las reelecciones de intendentes, concejales y consejeros escolares. La discusión abrió nuevamente un escenario político que genera posiciones encontradas entre los distintos sectores y que podría modificar las condiciones con las que los actuales jefes comunales deberán afrontar las próximas elecciones.

En Pergamino, Martínez transita su tercer mandato al frente del Municipio y, en ese marco, sus declaraciones adquieren relevancia frente al debate sobre los límites a las reelecciones. Más allá de cuál sea el resultado de la discusión legislativa, el intendente buscó poner el eje en la construcción de un equipo de gestión y en la continuidad de políticas públicas que, desde su perspectiva, deberían estar por encima de las candidaturas individuales.

Seguí leyendo Pergamino Hipólito Irigoyen renovó su imagen tras la repavimentación y la nueva señalización

La referencia a su equipo de trabajo también aparece como un elemento central en su planteo político. Martínez sostuvo que la gestión municipal no depende exclusivamente de la figura del intendente, sino de un conjunto de funcionarios y colaboradores que llevan adelante las distintas áreas de gobierno. De esta manera, dejó planteada la idea de que el futuro del espacio político que conduce en Pergamino podría exceder su propia continuidad al frente del Ejecutivo.

El debate por la reelección indefinida vuelve así a instalar una discusión que atraviesa a buena parte de la política bonaerense: hasta qué punto la posibilidad de que un intendente pueda continuar en el cargo contribuye a consolidar proyectos de largo plazo o, por el contrario, favorece la permanencia de dirigentes durante períodos prolongados.

En ese escenario, Martínez eligió diferenciar la discusión institucional de la competencia política local. Su mensaje apuntó a remarcar que, independientemente de las reglas electorales que finalmente se establezcan, el desafío será sostener un modelo de gestión que, según sus palabras, permita continuar con el desarrollo de Pergamino.

Seguí leyendo Pergamino Poda preventiva en el Paseo Ribereño: retiran ramas secas y dañadas de los eucaliptos

La definición también expone el posicionamiento del intendente frente al peronismo y sus distintas expresiones internas. Al mencionar de manera explícita a La Cámpora y al kirchnerismo, Martínez anticipó cuál sería uno de los principales ejes de confrontación política en el escenario local: evitar que esos sectores puedan acceder al gobierno municipal.