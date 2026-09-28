> Zárate: Destacado apoyo de vecinos a la Cooperadora del Hospital Virgen del Carmen

Zárate

La Cooperadora del Hospital Virgen del Carmen destacó la respuesta solidaria de vecinos de Zárate, Lima y Escalada durante un Mercado de Pulgas.

La Cooperadora del Hospital Zonal Virgen del Carmen volvió a poner en evidencia el acompañamiento de la comunidad de Zárate y sus localidades durante una nueva actividad solidaria. El Mercado de Pulgas realizado en el espacio costanero Negro de la Riestra convocó a numerosos vecinos y permitió reunir recursos para colaborar con el funcionamiento cotidiano del centro sanitario.

La Cooperadora del Hospital Virgen del Carmen y una nueva iniciativa solidaria La actividad fue organizada durante el último fin de semana por la Cooperadora del Hospital Zonal Virgen del Carmen, una entidad que desde hace años mantiene un vínculo estrecho con la vida cotidiana de la institución sanitaria de Villa Massoni.

La propuesta consistió en un Mercado de Pulgas en el espacio costanero Negro de la Riestra, donde se exhibieron y pusieron a la venta numerosos objetos, artículos, accesorios y distintos elementos de uso cotidiano que fueron donados para esta finalidad.

La iniciativa permitió, además de generar recursos destinados al hospital, fortalecer el vínculo entre la Cooperadora y los vecinos que habitualmente acompañan sus acciones. La respuesta obtenida durante la jornada fue valorada especialmente por quienes participan de manera voluntaria en la organización.

Desde la entidad, Mirta Giordano expresó ante LA VOZ su agradecimiento por el acompañamiento recibido y remarcó la importancia de continuar sumando voluntades para sostener las distintas acciones destinadas a colaborar con el hospital.

El acompañamiento de los vecinos de Zárate, Lima y Escalada Uno de los aspectos destacados por la Cooperadora fue la participación de vecinos provenientes de distintos puntos de la zona. La convocatoria recibió una respuesta positiva de personas de Zárate, Lima y Escalada, que se acercaron para recorrer los puestos y colaborar con la propuesta.

La participación comunitaria constituye uno de los principales pilares para el desarrollo de este tipo de actividades. A través de donaciones, compras y distintas formas de colaboración, los vecinos contribuyen con una institución que cumple un papel central en la atención sanitaria de la región.

La jornada también permitió mostrar el trabajo sostenido de las voluntarias que integran la Cooperadora. Su presencia permanente y la organización de propuestas solidarias forman parte de una tarea que busca acompañar al Hospital Virgen del Carmen y responder, dentro de sus posibilidades, a diferentes necesidades de la institución.

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En ese sentido, desde la entidad destacaron el valor de la denominada “voluntad organizada”, entendida como la posibilidad de transformar el compromiso individual de los vecinos en acciones concretas destinadas a una causa común.

Una Cooperadora arraigada a la vida del hospital La Cooperadora del Hospital Zonal Virgen del Carmen tiene una presencia histórica vinculada al funcionamiento y a la vida institucional del centro sanitario de Villa Massoni. A través del trabajo voluntario y de diferentes actividades, sus integrantes procuran reunir recursos y canalizar el apoyo de la comunidad hacia el hospital.

El Mercado de Pulgas fue una nueva muestra de esa dinámica. Los objetos recibidos en donación fueron puestos a disposición de los vecinos y, mediante su venta, se generó una nueva oportunidad para colaborar con la institución.

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Más allá de los fondos que pueda aportar cada iniciativa, desde la Cooperadora valoran especialmente la participación de la comunidad. El acompañamiento permite sostener las actividades y, al mismo tiempo, visibilizar el vínculo existente entre el hospital y los vecinos que lo consideran parte fundamental de la comunidad.

Las imágenes registradas durante la jornada reflejaron precisamente esa participación: las voluntarias al frente de la actividad, los vecinos recorriendo los distintos espacios y una propuesta que logró reunir nuevamente a la comunidad en torno a un objetivo solidario.