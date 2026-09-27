> San Pedro: Julio Alsogaray y Malena Sciarra fueron subcampeones mundiales de Snipe en Menorca

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Los sampedrinos finalizaron segundos en el Mundial 2026 disputado en España, a solo cuatro puntos de la dupla estadounidense que se quedó con el título.

Los deportistas nacidos enla ciudad de San Pedro, Julio Alsogaray y Malena Sciarra, volvieron a ubicarse entre las mejores tripulaciones del mundo. Los sampedrinos finalizaron en el segundo puesto del Campeonato Mundial de la clase Snipe 2026, disputado frente a las costas de Mahón, en la isla española de Menorca, luego de nueve regatas.

Julio Alsogaray y Malena Sciarra, protagonistas del Mundial de Snipe Los representantes de San Pedro completaron una destacada actuación en una de las competencias más importantes de la náutica internacional y cerraron el campeonato con 36 puntos netos, apenas cuatro unidades por detrás de los campeones.

Alsogaray y Sciarra son regatistas formados en el Club Náutico San Pedro y cuentan con una trayectoria destacada dentro de la clase Snipe. En 2024 habían alcanzado el máximo logro al consagrarse campeones mundiales en el certamen disputado en Buenos Aires.

Dos años después, la dupla volvió a competir al más alto nivel y consiguió otro resultado de relevancia internacional, esta vez en aguas europeas y ante las principales tripulaciones de la especialidad.

El campeonato disputado en Menorca presentó un escenario exigente para las tripulaciones, con nueve regatas que fueron definiendo progresivamente las posiciones de la clasificación general.

El título mundial quedó en manos de Estados Unidos El campeonato quedó en poder de la dupla estadounidense integrada por Ernesto Rodriguez y Taylor Scheuermann, representantes de Miami, quienes finalizaron en la primera posición con 32 puntos netos, luego de aplicar el descarte correspondiente.

La definición tuvo como protagonista a una tripulación que ya había demostrado su nivel en el Mundial anterior. Rodriguez había sido subcampeón en Buenos Aires 2024 junto a Scheuermann, y en esta oportunidad consiguió avanzar un lugar para quedarse con el campeonato mundial.

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La diferencia con los sampedrinos fue estrecha: apenas cuatro puntos separaron a las dos primeras parejas de la clasificación, reflejando la paridad que tuvo la competencia internacional.

El podio se completó con los españoles Alfredo Gonzalez y Cristian Sanchez, quienes acumularon 63 unidades y finalizaron en el tercer puesto.

San Pedro vuelve a quedar en el podio de la náutica mundial El resultado conseguido en Menorca vuelve a poner a San Pedro en un lugar destacado dentro de la náutica internacional. La formación de Alsogaray y Sciarra en el Club Náutico y su recorrido competitivo les permitió sostenerse entre las principales tripulaciones de la clase Snipe.

El subcampeonato mundial representa además la continuidad de un ciclo de grandes resultados para ambos regatistas, que ya habían conseguido el campeonato mundial en 2024 y ahora volvieron a competir por los primeros puestos en un escenario internacional.

La actuación argentina también permitió ratificar la presencia del país en la alta competencia de la clase Snipe, una disciplina con una extensa tradición dentro de la náutica nacional.