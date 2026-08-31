XVI Fiesta Nacional de la Poesía: Manuel Ocampo volverá a celebrar la palabra

Cultura

La XVI Fiesta Nacional de la Poesía se realizará el 3 de octubre en Manuel Ocampo, con participación libre y gratuita. La participación será libre y la inscripción, gratuita, permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.

El Taller Literario Florilegio, bajo la coordinación de Marta Susana Siciliano, anunció la realización de la XVI edición de la Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo”, un encuentro que cada año reúne a escritores, poetas y amantes de la literatura en torno a la palabra y la creación.

La cita será el sábado 3 de octubre en el Club 9 de Julio de Manuel Ocampo, ubicado sobre bulevar San Miguel, entre Ocampo e Independencia, en el kilómetro 17 de la ruta provincial Nº 32, partido de Pergamino.

La participación será libre y la inscripción, gratuita, permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. La convocatoria está dirigida a quienes deseen formar parte de una jornada pensada para compartir poesía, literatura, expresiones artísticas y espacios de reconocimiento a distintas trayectorias vinculadas con las letras.

Las actividades comenzarán a las 10:00 con las acreditaciones y la apertura oficial. A continuación se desarrollará la primera ronda de lecturas, uno de los momentos centrales de la jornada, seguida por el espacio denominado “Brevedades y poemas”, a cargo de Guillermo Lemme.

La programación continuará con nuevas rondas de lecturas y la presentación de un poemario de Cristina Noguera. El arte y la tradición también tendrán su lugar con una presentación de danzas folklóricas a cargo del profesor Cristian Días y Evangelina Ramos.

Antes del cierre de las actividades de la mañana se realizará un reconocimiento al Taller “Desde los afectos”, coordinado por la profesora Pilar Martínez, en valoración de su aporte y trayectoria.

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Luego del almuerzo, a las 15:00, el encuentro retomará su actividad con una nueva ronda de lecturas. Posteriormente serán distinguidos los poetas Raquel González Ninona, de Pergamino, y Guillermo Lemme, de San Nicolás, en un momento especialmente dedicado a reconocer el trabajo y la trayectoria de los protagonistas de la jornada.

La literatura volverá a ocupar el centro de la escena con la presentación del poemario “Los poemas de Denis”, del escritor Eduardo Cormick. Luego habrá otra ronda de lecturas y un momento musical que aportará una nueva expresión artística al encuentro.

La XVI Fiesta Nacional de la Poesía “Silvina y Victoria Ocampo” finalizará alrededor de las 18:00, después de una jornada que propone celebrar la poesía como espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva.