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Manuel Ocampo celebra el Día de la Independencia con una gran feria popular

La propuesta se desarrollará este domingo, de 11:30 a 17:30, con entrada libre y gratuita. Habrá feria de artesanos y emprendedores, gastronomía, espectáculos de danzas folklóricas y música en vivo para celebrar el Día de la Independencia en un ambiente familiar.

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12 de julio de 2026 a las 09:00 a. m.
Manuel Ocampo celebra el Día de la Independencia con una gran feria popular
La Feria de la Independencia celebrará la fecha patria con música, danzas, gastronomía y emprendedores.

Con una propuesta pensada para disfrutar en comunidad, este domingo Manuel Ocampo será escenario de una nueva edición de la Feria de la Independencia, un encuentro que reunirá a vecinos y visitantes en una jornada colmada de música, cultura, gastronomía y producción local.

Organizada por OcamFeria, la actividad se desarrollará de 11:30 a 17:30 con entrada libre y gratuita. Como en cada edición, el predio contará con la participación de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos, además de distintas propuestas recreativas para compartir en familia.

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El espectáculo artístico tendrá como protagonistas al grupo de danzas Raíces de mi Pueblo, el taller de folklore Nunca es tarde y las actuaciones de los cantantes Ramiro Córdoba y Nai Berón, quienes aportarán música en vivo durante toda la jornada.

La conducción estará a cargo de Juampi Martínez, mientras que el sonido será responsabilidad de Eduardo Unillos, en una celebración que busca conmemorar el Día de la Independencia y, al mismo tiempo, fortalecer los espacios de encuentro y el trabajo de los emprendedores de la localidad.

Manuel Ocampodía de la independencia
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