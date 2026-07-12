Manuel Ocampo celebra el Día de la Independencia con una gran feria popular

Cultura

La propuesta se desarrollará este domingo, de 11:30 a 17:30, con entrada libre y gratuita. Habrá feria de artesanos y emprendedores, gastronomía, espectáculos de danzas folklóricas y música en vivo para celebrar el Día de la Independencia en un ambiente familiar.

Con una propuesta pensada para disfrutar en comunidad, este domingo Manuel Ocampo será escenario de una nueva edición de la Feria de la Independencia, un encuentro que reunirá a vecinos y visitantes en una jornada colmada de música, cultura, gastronomía y producción local.

Organizada por OcamFeria, la actividad se desarrollará de 11:30 a 17:30 con entrada libre y gratuita. Como en cada edición, el predio contará con la participación de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos, además de distintas propuestas recreativas para compartir en familia.

El espectáculo artístico tendrá como protagonistas al grupo de danzas Raíces de mi Pueblo, el taller de folklore Nunca es tarde y las actuaciones de los cantantes Ramiro Córdoba y Nai Berón, quienes aportarán música en vivo durante toda la jornada.