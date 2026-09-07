“Vuelta al agua”: pileta y pista para los chicos de los CDC
Ya se encuentra en marcha la temporada invernal del programa “Vuelta al agua”, una propuesta que permite a chicos que asisten a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la ciudad y el Partido de Pergamino participar de distintas actividades recreativas y deportivas en el natatorio olímpico y la pista...
Ya se encuentra en marcha la temporada invernal del programa “Vuelta al agua”, una propuesta que permite a chicos que asisten a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) de la ciudad y el Partido de Pergamino participar de distintas actividades recreativas y deportivas en el natatorio olímpico y la pista de atletismo.
La iniciativa busca promover la inclusión, generar igualdad de oportunidades y fomentar hábitos saludables, brindando además un espacio para compartir, divertirse y desarrollarse a través de la práctica deportiva.
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En esta nueva etapa, que se extenderá hasta mediados de noviembre, el programa incorpora a quienes asisten al espacio “Comunidad Cabaña”, que se suman a los CDC San José, 12 de Octubre, Mastrángelo, Villa Alicia, Otero, José Hernández, Urquiza, Manuel Ocampo y Acevedo.
De esta manera, más de 200 chicos participan semanalmente de las actividades en el natatorio y la pista de atletismo. Los encuentros se realizan los martes, jueves y viernes, de 9 a 11 horas y de 14 a 16 horas.
La propuesta, desarrollada por la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Educación, forma parte de una política pública que busca acompañar a los chicos de los barrios a través de actividades deportivas y recreativas de calidad.
Las actividades en la pista están orientadas al atletismo, mientras que en la pileta se desarrolla una programación de ejercicios progresivos para que los chicos incorporen conocimientos y aprendan a nadar. En ambos espacios también se promueve la competencia recreativa como una herramienta para estimular el aprendizaje a través del juego y la actividad deportiva.