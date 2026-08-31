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Día del Árbol: plantación colaborativa en Barrio Aeroclub

En el marco del Día del Árbol, vecinos y representantes de la Comisión de Fomento del Barrio Aeroclub participaron de una jornada de plantación colaborativa que permitió seguir fortaleciendo el corredor verde ubicado sobre la colectora de Ruta 8.Una de las principales acciones fue la primera experiencia local de plantación...

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·31 de agosto de 2026 a las 09:25 a. m.
Día del Árbol: plantación colaborativa en Barrio Aeroclub

En el marco del Día del Árbol, vecinos y representantes de la Comisión de Fomento del Barrio Aeroclub participaron de una jornada de plantación colaborativa que permitió seguir fortaleciendo el corredor verde ubicado sobre la colectora de Ruta 8.

Una de las principales acciones fue la primera experiencia local de plantación de un microbosque, inspirada en el método Miyawaki. En una superficie de 16 metros cuadrados se plantaron 48 ejemplares de distintas especies nativas, dispuestos de manera densa y agrupada.

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Para esta intervención se utilizaron talas, espinillos y sen de campo, provistos por el Vivero El Talar del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, además de molles, palos borrachos y aguaribay.

“Esta propuesta busca generar pequeños parches de bosque urbano que aporten biodiversidad y fortalezcan los corredores verdes de ingreso a la ciudad. Tomamos como referencia el método Miyawaki, adaptándolo a las características del lugar y a las especies disponibles”, explicó Diego Basanta, director de Espacios Verdes.

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La jornada también incluyó la reposición de ejemplares de plantaciones anteriores que no habían prosperado y la incorporación de nuevos árboles en línea de vereda, a partir de solicitudes realizadas por vecinos del barrio a través del 147.

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“Las fechas ambientales también son oportunidades para hacer. Celebrar el Día del Árbol plantando es transformar una fecha conmemorativa en una acción concreta. Y hacerlo junto a los vecinos nos permite seguir promoviendo, desde Actuá en Verde, el respeto y el cuidado de nuestros árboles, de la biodiversidad y de la naturaleza”, señaló Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental.

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De esta manera, la intervención permitió avanzar con distintos trabajos que se venían proyectando junto a los vecinos del Barrio Aeroclub y seguir consolidando este corredor verde como espacio de transición entre el barrio y la Ruta 8, sumando árboles y biodiversidad a uno de los accesos a la ciudad.

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