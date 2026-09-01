Más de 300 adultos mayores disfrutaron a pura música, baile y humor
La Escuela Municipal de Bellas Artes se llenó de alegría, música y encuentros con la realización de la primera Tertulia para adultos mayores, una propuesta organizada de manera conjunta por la Dirección de Tercera Edad y la Subsecretaría de Cultura.Más de 300 adultos mayores participaron de una jornada especial donde...
La Escuela Municipal de Bellas Artes se llenó de alegría, música y encuentros con la realización de la primera Tertulia para adultos mayores, una propuesta organizada de manera conjunta por la Dirección de Tercera Edad y la Subsecretaría de Cultura.
Más de 300 adultos mayores participaron de una jornada especial donde pudieron bailar, cantar, compartir momentos y disfrutar de una tarde diferente, pensada para fortalecer los espacios de encuentro y participación.
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La música estuvo a cargo de Leo Álvarez, quien presentó un variado repertorio folclórico que invitó a todos a levantarse de sus sillas y disfrutar del ritmo. Además, la jornada tuvo su cuota de humor con un divertido stand up protagonizado por la reconocida locutora Nora Damianovich, que hizo reír a todos los presentes.
Esta primera Tertulia fue también la antesala de una de las celebraciones más esperadas del calendario: el Día del Jubilado, que como cada año tendrá lugar en el Club Fomento Centenario.
Tras el encuentro, la directora de Tercera Edad, Maira Torres, realizó un balance positivo y destacó la gran participación de los adultos mayores.
“Estos espacios son muy importantes porque permiten encontrarse, compartir, generar vínculos y disfrutar. Desde la Dirección de Tercera Edad seguimos trabajando para brindar propuestas donde nuestros adultos mayores sean protagonistas”, expresó.
Con música, sonrisas y mucha energía, la primera Tertulia dejó una gran convocatoria y reafirmó la importancia de seguir generando actividades que promuevan la participación y la integración de la comunidad.