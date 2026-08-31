Vitto Benvenutto no para: campeón U14 y U16 en San Francisco

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Junto al estadounidense Santiago Constantini, se quedó con el título en dos categorías del FIP Promises disputado en Park Pádel y cerró una gira perfecta en Estados Unidos. Sumó su undécimo título FIP y puntos clave para defender el número 1 del ranking americano U14.

Vitto Benvenutto sigue acumulando logros que parecen propios de jugadores con muchos más años de trayectoria. El pergaminense cerró este domingo su gira por Estados Unidos con un doble campeonato en el FIP Promises de San Francisco, al quedarse con los títulos de Under 14 y Under 16.

Junto al estadounidense Santiago Constantini, hijo de argentinos, con quien ya había festejado en junio el FIP Promises U14 de Chicago, Benvenutto completó una actuación extraordinaria en el torneo que representaba el principal objetivo de esta gira. Y lo hizo de la mejor manera: ganó las dos categorías en las que participó.

El certamen se desarrolló en Park Padel, en Oyster Point, al sur de San Francisco, una zona que forma parte de un importante polo biotecnológico y científico de la ciudad, donde se desarrollaron vacunas contra el Covid-19.

Final de alto nivel en U14 En la categoría Under 14, Benvenutto y Constantini partían como los máximos favoritos y terminaron confirmando esa condición, aunque debieron trabajar para quedarse con el título. En la final enfrentaron al argentino Oliver Dick y al mexicano Marco Díaz Leal Ferrer, segundos preclasificados. El mexicano llegaba, además, con un antecedente de peso: recientemente se había consagrado campeón panamericano en Veracruz con el seleccionado de su país.

La definición fue muy pareja y terminó con triunfo para la dupla Benvenutto-Constantini por 7-5, 1-6 y 1-0, resolviendo el partido en el súper tie-break. Hasta llegar a la final, los campeones habían mostrado una enorme contundencia. En los cuartos de final vencieron a los hermanos costarricenses Gonzales Coto por un categórico 6-0 y 6-0. Luego, en semifinales, derrotaron a los estadounidenses Darmohusodo y Mendoza Colin por 6-0 y 6-1.

Dominio contundente en U16 Pero el gran fin de semana de Vitto no terminó con el título en la categoría que le corresponde por edad. También se anotó en Under 16. En cuartos de final, Benvenutto y Constantini derrotaron a los estadounidenses Sonville y Toro Castaño por 6-1 y 6-0.

En semifinales tuvieron nuevamente enfrente a Dick y Díaz Leal Ferrer, la pareja a la que habían vencido en el camino al título U14. Esta vez, en U16, la victoria fue por 6-2 y 7-6. La definición fue todavía más contundente. Frente a los estadounidenses Watts y Shpilsky, los pergaminenses se impusieron por 6-1 y 6-0 y levantaron también el trofeo de la categoría Under 16. Así, Benvenutto consiguió una marca notable para un jugador de apenas 12 años: ganó las dos categorías del mismo torneo, compitiendo además contra rivales de mayor edad.

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Una gira perfecta El doble campeonato de California puso el broche a una gira que ya había comenzado de manera inmejorable una semana antes. La primera escala había sido Miami, donde Benvenutto y Constantini se consagraron campeones del USPA 250 de Mayores. En la final derrotaron a los estadounidenses Eduardo Gómez y David Krantz por 6-2 y 6-2.

Ese torneo tenía principalmente un objetivo de preparación. Vitto buscaba medirse con jugadores adultos, acostumbrarse a un ritmo de juego más veloz y a una mayor potencia para llegar mejor preparado al compromiso principal: el FIP Promises de San Francisco.

Después del campeonato en Miami, el pergaminense permaneció entrenando hasta el jueves y luego viajó a California. Apenas unos días después, terminó la gira con dos títulos internacionales más.

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El undécimo título FIP El campeonato en San Francisco tiene además un dato que permite dimensionar el crecimiento de Benvenutto: significó su undécimo título de la Federación Internacional de Pádel (FIP). El pergaminense atraviesa una temporada de consolidación en la categoría Under 14 y actualmente ocupa el número 1 del ranking FIP U14 de América.

Precisamente, uno de los grandes objetivos del viaje a Estados Unidos era sumar puntos para sostener esa posición y ampliar la diferencia con sus perseguidores. Los ocho mejores jugadores del ranking continental obtendrán las plazas para disputar el Master FIP Promises de fin de año.