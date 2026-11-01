Villa Ramallo: una motociclista resultó herida tras chocar con un automóvil
El siniestro ocurrió este sábado al mediodía en la esquina de Rivadavia y Sarmiento. La mujer, de 56 años, fue asistida y trasladada al hospital local.
Un accidente de tránsito se produjo este sábado 31 de octubre, alrededor de las 13:30, en la localidad de Villa Ramallo. Por motivos que todavía son materia de investigación, un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de Rivadavia y Sarmiento. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor debió ser trasladada al hospital.
Cómo fue el choque entre el automóvil y la motocicleta en Villa Ramallo
De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a un Toyota Etios conducido por un hombre de 77 años, que circulaba sin acompañantes, y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que se desplazaba una mujer de 56 años.
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El choque se produjo por circunstancias que aún no fueron determinadas y motivó la intervención del personal policial de la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda.
La motociclista fue trasladada al hospital local
A raíz de la colisión, la mujer que conducía la motocicleta recibió asistencia y posteriormente fue trasladada al nosocomio local para que los profesionales médicos evaluaran las lesiones sufridas.
Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre la gravedad de las heridas. El carácter de las lesiones quedó sujeto al correspondiente dictamen médico.
Interviene la UFI N° 14 de San Nicolás por lesiones culposas
Tras el accidente, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.
La causa fue caratulada preventivamente como Lesiones culposas y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 14 del Departamento Judicial San Nicolás, que tendrá a su cargo las actuaciones judiciales.