Villa Ramallo: La discusión por los caminos rurales abrió diferencias entre el municipio y la Federación Agraria

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La entidad rural dejó en suspenso un proyecto de ordenanza para mejorar la red vial rural, luego de que el oficialismo manifestara que no acompañaría la iniciativa.

La Federación Agraria Argentina, filial Villa Ramallo, resolvió dejar en suspenso su proyecto de ordenanza para mejorar el mantenimiento de los caminos rurales, tras recibir la negativa del bloque oficialista a avanzar con la propuesta. El planteo busca atender los problemas de transitabilidad y seguridad que afectan a productores, vecinos y comunidades educativas de la zona rural.

La Federación Agraria llevó su reclamo al Concejo Deliberante La reunión se realizó el lunes 19 de octubre en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, con la participación de representantes de la entidad rural y funcionarios municipales. Según informó la Federación Agraria en un comunicado fechado el 23 de octubre, el encuentro había sido convocado para analizar el proyecto, pero terminó sin avances luego de que el oficialismo comunicara que no acompañaría la iniciativa.

Participaron Leandro Torri, secretario de Obras Públicas; Patricio Flocco; Cristian Mansilla, secretario del Concejo Deliberante; y Marcela Isarra, presidenta del cuerpo legislativo, quien representó al oficialismo durante la reunión.

De acuerdo con lo señalado por la entidad, los representantes de los demás bloques legislativos no fueron convocados. Por ese motivo, la discusión quedó limitada a funcionarios del Gobierno local y referentes del sector agropecuario, sin la participación del conjunto de las fuerzas políticas del Concejo.

Qué argumentos dio el oficialismo sobre el mantenimiento de los caminos Durante el encuentro, los representantes municipales defendieron las tareas que se vienen realizando en la red vial rural y sostuvieron que la situación mejoró en comparación con el año pasado. También señalaron que se destinan recursos importantes al mantenimiento y a las mejoras de los caminos.

Según el comunicado de la Federación Agraria, desde el oficialismo argumentaron que la propuesta no sería económicamente viable y mencionaron dificultades financieras vinculadas al incumplimiento del pago de la tasa correspondiente a Siderar.

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La negativa dejó sin una respuesta favorable el planteo de la entidad, que buscaba avanzar con una herramienta normativa para abordar el mantenimiento de los caminos rurales. La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de evaluar los recursos disponibles, las prioridades de intervención y los mecanismos para garantizar condiciones adecuadas de circulación.

El reclamo por caminos rurales transitables y seguros Desde la Federación Agraria remarcaron que el objetivo de la iniciativa es mejorar la infraestructura vial que utilizan a diario los productores agropecuarios, los vecinos y las comunidades educativas rurales. Las condiciones de los caminos son fundamentales para el traslado de la producción, el acceso a los establecimientos y la circulación cotidiana de quienes viven en el campo.

«Nuestro único objetivo es y seguirá siendo el de lograr caminos rurales en condiciones transitables y seguras para todos los productores, vecinos y la comunidad educativa rural», expresaron desde la institución.

Ante la falta de acompañamiento del oficialismo, la filial Villa Ramallo decidió dejar el proyecto sobre la mesa, aunque sin descartarlo definitivamente. La entidad anticipó que observará la evolución de los trabajos y las respuestas del Gobierno municipal antes de definir los próximos pasos.