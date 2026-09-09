Villa Ramallo: Aumentó la cantidad de familias que necesitan asistencia alimentaria

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Cáritas local pasó de asistir a unas 30 familias a entregar entre 70 y 80 bolsones de alimentos por mes ante el aumento de la demanda.

09 de septiembre de 2026 a las 10:08 a. m.

09 de septiembre de 2026 a las 10:08 a. m.

La necesidad de asistencia alimentaria creció de manera sostenida en Villa Ramallo durante los últimos años. Cáritas local, que años atrás acompañaba a unas 25 o 30 familias, actualmente entrega entre 70 y 80 bolsones de alimentos por mes, una cifra que refleja las dificultades económicas de numerosos hogares.

Cáritas aumentó la cantidad de bolsones de alimentos Según explicó Carlos Borda, integrante de Cáritas, la institución entrega mensualmente y de manera gratuita bolsones con productos no perecederos. Entre los alimentos distribuidos se encuentran arroz, fideos, polenta, aceite, harina, azúcar, tomate y leche larga vida.

La cantidad de leche puede variar de acuerdo con la cantidad de niños que integren cada familia. El listado de beneficiarios se actualiza de manera permanente para atender las situaciones que requieren mayor acompañamiento.

La asistencia también alcanza a trabajadores informales Entre las personas que recurren a la ayuda aparecen familias cuyos ingresos dependen de trabajos informales o changas. En esos casos, los períodos de mal tiempo pueden impedir que salgan a trabajar y generar dificultades para garantizar los alimentos básicos.

“Todos los días viene siempre alguien”, señaló Borda. Cuando la mercadería disponible no permite completar un bolsón, desde la institución intentan entregar al menos algún producto, como harina o aceite, para que quien se acerca pueda llevarse una ayuda.

Donaciones y ferias para sostener la ayuda alimentaria Las donaciones de ropa representan otra herramienta para sostener la tarea de Cáritas. Parte de las prendas se entrega directamente a personas que las necesitan, mientras que otras se ponen a la venta en ferias a precios accesibles.

Los recursos obtenidos en esas actividades son destinados a la compra de alimentos y a otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución. Las ferias se realizan periódicamente y la entidad recibe donaciones durante todo el año.

Además, Cáritas comenzó a poner en funcionamiento un taller de costura luego de recibir cinco máquinas. La institución también mantiene abierta la convocatoria a vecinos que quieran sumarse como voluntarios y colaborar con las distintas actividades.