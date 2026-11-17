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La protesta se realizó este lunes por la tarde, en medio de los inconvenientes registrados tras el cambio de concesionaria.

La puesta en funcionamiento de la nueva concesionaria del corredor vial de la Ruta Nacional 188 comenzó a generar reclamos entre los usuarios del peaje ubicado a la altura de Agustín Roca. Este lunes por la tarde, vecinos de esa localidad se manifestaron en las instalaciones del puesto de cobro para expresar su malestar por una serie de débitos que consideran indebidos y que, en algunos casos, representarían montos cercanos a los 300 mil pesos por usuario.

El reclamo está relacionado con la aplicación de las tarifas diferenciales que históricamente beneficiaban a los residentes de la zona. Según manifestaron los vecinos, luego del traspaso de la concesión de Corredores Viales a Caminos del Plata, en septiembre pasado, comenzaron a registrarse descuentos en las cuentas bancarias y tarjetas de usuarios que contaban con bonificaciones especiales para circular por ese tramo de la ruta.

La situación generó preocupación en la comunidad, especialmente por la magnitud de algunos de los importes debitados y la incertidumbre respecto de la continuidad de los beneficios. Frente a este escenario, la empresa concesionaria reconoció que se produjo un error administrativo al momento de asumir la explotación del corredor y aseguró que está trabajando para identificar a los afectados y concretar las devoluciones correspondientes.

Fernando Beinswhingert, gerente de Explotación de Caminos del Plata, explicó en declaraciones a Grupo La Verdad que la compañía tomó la operación del corredor que anteriormente estaba bajo la órbita de Corredores Viales y que durante los primeros 30 días concentró sus tareas en la ejecución de obras urgentes vinculadas con la seguridad vial. Posteriormente, comenzó un proceso de reorganización del modelo de funcionamiento, que incluye el sistema de cobro de los viajes y la administración de los usuarios adheridos a Telepase.

En ese contexto, el directivo admitió que no se contemplaron inicialmente las bonificaciones que tenían los vecinos de Agustín Roca. "Cometimos el error de no tener en cuenta las bonificaciones que tenían los vecinos de Roca", reconoció, al tiempo que destacó la colaboración de la Delegación Municipal para avanzar en la identificación y el reempadronamiento de las personas alcanzadas por el beneficio.

El representante de la concesionaria aclaró que, según la empresa, no existió una decisión de eliminar las tarifas diferenciales, sino un desconocimiento de las condiciones particulares que estaban vigentes antes del cambio de administración. También aseguró que, una vez detectado el inconveniente, comenzaron las gestiones para corregir los cobros.

"Ni bien tomamos conocimiento, estamos haciendo las devoluciones correspondientes", sostuvo Beinswhingert, quien explicó que la empresa debe determinar en cada caso de qué manera se efectuó el débito, ya sea mediante descuentos directos o a través de las tarjetas asociadas al sistema de pago.

Para avanzar con las restituciones, Caminos del Plata necesita identificar a los usuarios que reúnen las condiciones establecidas para acceder a la tarifa diferencial. De acuerdo con lo informado por el gerente de Explotación, los interesados deberán acreditar el cumplimiento de cuatro requisitos: presentar el DNI del titular con domicilio en la zona beneficiada, una constancia de CUIL, la cédula del automotor y contar con adhesión al sistema Telepase.

Con esa documentación, la compañía podrá verificar la situación de cada vehículo a través de su patente o del dispositivo de telepeaje y establecer si corresponde reintegrar los importes cobrados. El objetivo es completar el proceso de identificación para normalizar la situación y evitar que se repitan los inconvenientes.

Uno de los puntos centrales de la explicación empresarial estuvo relacionado con la continuidad de las bonificaciones. En ese sentido, Beinswhingert buscó llevar tranquilidad a los habitantes de Agustín Roca y afirmó que la nueva concesionaria mantendrá los beneficios que habían sido otorgados durante las administraciones anteriores.

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"El beneficio lo vamos a continuar. Nuestra decisión, cuando tomamos posesión, es continuar con todos los beneficios que venían de concesiones anteriores. Así que nosotros eso lo vamos a continuar. Que se queden tranquilos en Roca", expresó.

Además, sostuvo que la intención de la empresa es acompañar el crecimiento urbano de la localidad y garantizar mejores condiciones de seguridad vial para quienes utilizan habitualmente ese tramo de la Ruta 188.

Los reclamos y las gestiones El conflicto se produce en una etapa de transición para el peaje de Agustín Roca, situado en el kilómetro 152 de la Ruta Nacional 188, luego del traspaso de la explotación de Corredores Viales a Caminos del Plata. La modificación en la administración implicó cambios operativos y administrativos que, en este caso, derivaron en dificultades para reconocer a los usuarios que contaban con tarifas diferenciales.

La semana pasada, la propia concesionaria había difundido un comunicado en el que informó que estaba trabajando activamente para resolver los inconvenientes ocasionados por los cobros indebidos que pudieran haberse generado a beneficiarios de tarifas especiales.

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En paralelo, la Delegación Municipal de Agustín Roca también se pronunció públicamente y confirmó que mantenía conversaciones y gestiones con las autoridades de la nueva empresa concesionaria.

Desde esa dependencia remarcaron que las actuaciones tienen como objetivo defender los derechos y beneficios de la comunidad, al tiempo que manifestaron el compromiso de continuar buscando respuestas y soluciones que resguarden los intereses de los vecinos.

La protesta de este lunes volvió a poner en evidencia el malestar generado por los débitos y la preocupación de los usuarios ante una situación que impacta directamente en la economía de las familias que utilizan habitualmente la ruta. Ahora, el compromiso asumido por Caminos del Plata deberá traducirse en la regularización de las tarifas diferenciales y, fundamentalmente, en la devolución efectiva de los importes que hayan sido cobrados sin corresponder.