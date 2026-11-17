> La Nueva Perla y los trabajadores buscan un acuerdo para retomar el servicio de colectivos

Pergamino

Este martes se desarrollan importantes reuniones entre las autoridades de la empresa y los choferes para intentar destrabar el conflicto que mantiene paralizado el transporte público de pasajeros en Pergamino y las localidades de campaña.

El conflicto que mantiene paralizado el servicio de transporte público de pasajeros de La Nueva Perla podría ingresar en una instancia decisiva. Este martes se están llevando adelante importantes reuniones entre las autoridades de la empresa y los trabajadores, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita restablecer la circulación de los colectivos en Pergamino y en las localidades de Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro.

Las conversaciones se desarrollan en un escenario de expectativa e incertidumbre, luego de varios días sin prestaciones y con miles de usuarios afectados por la interrupción de un servicio esencial para la movilidad cotidiana. El principal punto de discusión continúa siendo la deuda salarial que la firma mantiene con sus empleados y las condiciones necesarias para que los choferes acepten volver a trabajar.

Desde la empresa señalaron que existe una necesidad concreta de recuperar cuanto antes la actividad, fundamentalmente porque la vuelta de los colectivos a las calles permitiría generar ingresos mediante la recaudación del servicio. En ese sentido, explicaron que "necesitan salir a las calles a trabajar para poder recaudar y de esa manera hacer frente a las deudas salariales", según indicaron fuentes de la firma consultadas por LA OPINION.

La postura empresarial apunta a recuperar la prestación como una condición necesaria para recomponer sus ingresos y, a partir de allí, avanzar en la regularización de los compromisos económicos pendientes. Sin embargo, del lado de los trabajadores consideran que la reanudación de las tareas debe estar acompañada por garantías concretas respecto del cobro de los salarios.

En ese sentido, los choferes aguardan una propuesta formal que detalle cuánto dinero se abonará, en qué concepto y cuáles serán las fechas previstas para cumplir con los pagos. La intención es que cualquier entendimiento quede claramente establecido y no dependa solamente de compromisos generales o promesas sin un cronograma definido.

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La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los principales desafíos de las negociaciones de este martes. Mientras la empresa plantea que necesita recuperar la actividad para contar con recursos que le permitan afrontar las obligaciones, los trabajadores pretenden tener certezas sobre la percepción de sus haberes antes de volver a ponerse al frente de las unidades.

Por estas horas, el resultado de las reuniones será determinante para conocer si finalmente puede encontrarse una salida al conflicto. La posibilidad de retomar los recorridos dependerá de que las partes logren acercar posiciones y establecer un mecanismo de pago que genere la confianza necesaria entre los trabajadores.

La situación mantiene en vilo a los usuarios del transporte público de Pergamino y de las localidades rurales alcanzadas por la concesión. Para muchos vecinos, la falta de colectivos representa una dificultad importante para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y realizar distintas actividades cotidianas.