Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Vandalismo y robo de cables provocaron cortes de servicios en pleno centro de Pergamino

El robo de cables afectó el alumbrado público, bajadas domiciliarias y servicios de empresas en Echevarría y Estrada.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
01 de octubre de 2026 a las 07:45 a. m.
Vandalismo y robo de cables provocaron cortes de servicios en pleno centro de Pergamino
En la esquina de Estrada y Echevarría quedaron los cables del tendido urbano vandalizado que no robaron por no tener cobre en el interior.Foto: LA OPINION

El vandalismo y robo de cables registrado este miércoles en el centro de Pergamino provocó interrupciones en distintos servicios y afectó a vecinos y comercios de la zona. El ataque incluyó instalaciones de alumbrado público, bajadas domiciliarias y tendidos pertenecientes a empresas locales, entre ellas Canal 4 Pergamino.

Robo de cables céntrico

El episodio fue advertido durante la tarde en inmediaciones de Echevarría y Estrada, donde quedaron varios rollos de cables cortados y vandalizados luego de la intervención de los delincuentes sobre las instalaciones ubicadas en los postes del alumbrado público.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio

28/9, 10:40 a. m.
Una joven murió en el barrio Acevedo y la Fiscalía investiga las circunstancias del suicidio
2

Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro

23/9, 11:21 p. m.
Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro
3

¿Cuáles son las pruebas que involucran a los cazadores que mataron al ñandú en La Violeta?

27/9, 07:07 a. m.
¿Cuáles son las pruebas que involucran a los cazadores que mataron al ñandú en La Violeta?
4

"Crié al ñandú desde que era un huevo y me lo mataron dentro del campo", el angustiante relato sobre la cacería de un ave protegida

24/9, 11:59 a. m.
"Crié al ñandú desde que era un huevo y me lo mataron dentro del campo", el angustiante relato sobre la cacería de un ave protegida
5

Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery

26/9, 12:00 a. m.
Desbarataron un punto de venta de dosis de drogas al menudeo en el barrio Jorge Newbery

De acuerdo con lo observado en el lugar, parte del material fue abandonado por los autores debido a que los cables cortados no contenían cobre en su interior. Sin embargo, el daño ocasionado alcanzó a diferentes tendidos y generó inconvenientes para los usuarios de los servicios que utilizan esas instalaciones.

Los vecinos de ese sector del centro de Pergamino comenzaron a comunicarse con las distintas empresas cuyos servicios habían quedado interrumpidos para advertir sobre las fallas y solicitar la reparación de las conexiones afectadas.

Publicidad

Cables del alumbrado público

Entre los elementos afectados se encontraban cables correspondientes al alumbrado público y conexiones de bajada hacia domicilios particulares. El accionar vandálico también alcanzó tendidos utilizados por empresas privadas para brindar sus servicios a los vecinos.

Uno de los casos detectados correspondió a Canal 4 Pergamino. Clientes de la empresa reportaron inconvenientes en la prestación del servicio y, ante los reclamos, un equipo técnico se trasladó hasta el sector para verificar el origen de las fallas.

Publicidad

Los trabajadores constataron el robo de varios metros de cable y diferentes daños provocados sobre las instalaciones. La situación obligó a realizar tareas para restablecer las conexiones y normalizar el servicio a los usuarios afectados.

Seguí leyendo

Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado
Zárate

Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado

Servicios afectados por el vandalismo

El robo de cables se convirtió nuevamente en un problema para las empresas y prestadores de servicios de Pergamino, que deben afrontar no solamente la reposición del material sustraído sino también los costos derivados de las reparaciones y de las interrupciones ocasionadas a los usuarios.

Publicidad

En este caso, el hecho tuvo una particularidad: parte de los cables cortados quedó abandonada en la vía pública porque el material no contenía cobre, uno de los principales elementos buscados en este tipo de robos por su valor de reventa.

La modalidad genera daños que exceden el valor económico del cable sustraído. Al cortar los tendidos, los autores pueden dejar sin servicio a numerosos usuarios y afectar simultáneamente distintas prestaciones que utilizan la infraestructura instalada sobre los postes de alumbrado.

Publicidad

Los episodios de estas características también representan pérdidas para la Cooperativa Eléctrica y para las empresas locales de servicios, que deben intervenir con personal técnico, materiales y vehículos para reparar las instalaciones dañadas y recuperar la normal prestación.

El nuevo caso registrado en Echevarría y Estrada vuelve a poner en evidencia la problemática del robo y vandalismo sobre el tendido eléctrico y las redes de servicios en distintos sectores de Pergamino.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...

Galería de imágenes (2)