> Vandalismo y robo de cables provocaron cortes de servicios en pleno centro de Pergamino

Policiales

El robo de cables afectó el alumbrado público, bajadas domiciliarias y servicios de empresas en Echevarría y Estrada.

El vandalismo y robo de cables registrado este miércoles en el centro de Pergamino provocó interrupciones en distintos servicios y afectó a vecinos y comercios de la zona. El ataque incluyó instalaciones de alumbrado público, bajadas domiciliarias y tendidos pertenecientes a empresas locales, entre ellas Canal 4 Pergamino.

Robo de cables céntrico El episodio fue advertido durante la tarde en inmediaciones de Echevarría y Estrada, donde quedaron varios rollos de cables cortados y vandalizados luego de la intervención de los delincuentes sobre las instalaciones ubicadas en los postes del alumbrado público.

De acuerdo con lo observado en el lugar, parte del material fue abandonado por los autores debido a que los cables cortados no contenían cobre en su interior. Sin embargo, el daño ocasionado alcanzó a diferentes tendidos y generó inconvenientes para los usuarios de los servicios que utilizan esas instalaciones.

Los vecinos de ese sector del centro de Pergamino comenzaron a comunicarse con las distintas empresas cuyos servicios habían quedado interrumpidos para advertir sobre las fallas y solicitar la reparación de las conexiones afectadas.

Cables del alumbrado público Entre los elementos afectados se encontraban cables correspondientes al alumbrado público y conexiones de bajada hacia domicilios particulares. El accionar vandálico también alcanzó tendidos utilizados por empresas privadas para brindar sus servicios a los vecinos.

Uno de los casos detectados correspondió a Canal 4 Pergamino. Clientes de la empresa reportaron inconvenientes en la prestación del servicio y, ante los reclamos, un equipo técnico se trasladó hasta el sector para verificar el origen de las fallas.

Los trabajadores constataron el robo de varios metros de cable y diferentes daños provocados sobre las instalaciones. La situación obligó a realizar tareas para restablecer las conexiones y normalizar el servicio a los usuarios afectados.

Servicios afectados por el vandalismo El robo de cables se convirtió nuevamente en un problema para las empresas y prestadores de servicios de Pergamino, que deben afrontar no solamente la reposición del material sustraído sino también los costos derivados de las reparaciones y de las interrupciones ocasionadas a los usuarios.

En este caso, el hecho tuvo una particularidad: parte de los cables cortados quedó abandonada en la vía pública porque el material no contenía cobre, uno de los principales elementos buscados en este tipo de robos por su valor de reventa.

La modalidad genera daños que exceden el valor económico del cable sustraído. Al cortar los tendidos, los autores pueden dejar sin servicio a numerosos usuarios y afectar simultáneamente distintas prestaciones que utilizan la infraestructura instalada sobre los postes de alumbrado.

Los episodios de estas características también representan pérdidas para la Cooperativa Eléctrica y para las empresas locales de servicios, que deben intervenir con personal técnico, materiales y vehículos para reparar las instalaciones dañadas y recuperar la normal prestación.