Vacaciones de invierno en Rojas: magia, teatro y danza llenan de propuestas a las localidades

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Las actividades culturales comenzaron en Rafael Obligado y Carabelas con espectáculos infantiles y continuarán durante toda la semana en el Centro Cultural Sabato.

21 de julio de 2026 a las 11:00 a. m.

21 de julio de 2026 a las 11:00 a. m.

Las vacaciones de invierno comenzaron con una agenda cargada de propuestas culturales para toda la familia en el distrito de Rojas. Este lunes, las localidades de Rafael Obligado y Carabelas fueron escenario de jornadas con magia, teatro, danza y mucha imaginación, en encuentros que reunieron a niños y adultos.

Rafael Obligado y Carabelas disfrutaron de espectáculos infantiles La programación invernal arrancó con una gran convocatoria en distintas localidades del partido. En Rafael Obligado, vecinos y visitantes disfrutaron del show de “El Gran Beker”, un espectáculo de magia que sorprendió a grandes y chicos con ilusiones, trucos y momentos de diversión.

El reconocido artista desplegó una propuesta pensada para compartir en familia, donde la sorpresa y la participación del público fueron protagonistas durante una jornada que llenó de alegría el espacio donde se realizó la actividad.

En tanto, en Carabelas, las familias pudieron disfrutar de “Aventuras Recicladas”, una obra de teatro y danza infantil que combinó música, movimiento y fantasía a través de la historia protagonizada por duendes y hadas.

El espectáculo contó con la participación de artistas provenientes de Pergamino, quienes llevaron adelante una propuesta cargada de creatividad y mensajes vinculados al cuidado del ambiente, la imaginación y el trabajo colectivo.

Continúa la agenda de vacaciones en el Centro Cultural Sabato Las actividades recién comienzan y durante los próximos días continuará la programación organizada para que los chicos puedan disfrutar del receso escolar con diferentes propuestas gratuitas.

Este martes 21, desde las 14 horas, el punto de encuentro será el Centro Cultural Ernesto Sabato de Rojas, donde habrá nuevos shows de magia y números de baile para compartir en familia.

La agenda seguirá el miércoles 22, también a las 14 horas, con la presentación de “Los fantasmas del Torreón”, un espectáculo de marionetas, junto al Ballet Maikan Sumaj con una propuesta de baile infantil.

Las actividades buscan ofrecer alternativas culturales y recreativas para niños y niñas durante las vacaciones, acercando espectáculos de calidad a distintos sectores del distrito y promoviendo espacios de encuentro comunitario.

Más propuestas culturales para disfrutar en familia durante el receso El cronograma continuará el jueves 23 con “Sueños” (Parte 1), un espectáculo infantil a cargo de Proyect Dance, mientras que el viernes 24 llegará la segunda parte de la propuesta, nuevamente en el Centro Cultural Ernesto Sabato.

Desde el Municipio invitaron a las familias de todo el distrito a participar de las actividades y acompañar esta iniciativa que busca transformar las vacaciones de invierno en una oportunidad para disfrutar de la cultura, el arte y el entretenimiento.

“Los esperamos para seguir compartiendo unas vacaciones llenas de diversión, cultura y momentos para disfrutar en familia”, expresaron desde la comuna.