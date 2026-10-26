Urquiza: sortearán lotes municipales y publican el listado de aspirantes

Municipalidad de Pergamino

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó....

26 de octubre de 2026 a las 11:12 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 26 de octubre de 2026 a las 11:12 a. m.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó.

En este marco, se da a conocer el listado de las personas que participarán del sorteo, a fin de que la comunidad pueda tomar conocimiento de los aspirantes.

Asimismo, se informa que aquellas personas del Partido de Pergamino que consideren que alguno de los aspirantes incluidos en el listado no debería ser beneficiario de un lote municipal por ser titular o poseer un inmueble a su nombre, podrán presentar una oposición dentro de las 72 horas contadas a partir de la fecha de publicación del listado.

Para ello, deberán presentarse ante la Subsecretaría de Tierras y Viviendas con la documentación fehaciente que respalde dicha oposición.

Listado de aspirantes al sorteo

Ezequiel Antonio Di Criscio

Ignacio Gabriel Bermejo Duarte

Claudio Julián Martínez

Federico Ismael Lucero

Leonardo Sergio García

María Silvina Martínez

Bruno Nicolás Romo Mayorga

Sergio Osvaldo Toriggino

Fiama Ballhost

Vanina Analía David

Patricio Killian Iglesias

Joaquín Ismael Leguizamón

Sergio Matías Viale

Jorge David Aguilar

Alexis Agüero

Adrián Abel Guiñez

Cintia Doello

Adriana Elizabet Ferrando

María Fernanda Lagos

Sergio Fabián Cardozo

Lucía Paiva

Maia Inés Cortasa

Francisco Álvarez

Loana Pirchi

Diego Darío Doello

Adriana Noemí Guido

Nélida Elba Aguilar

Emanuel Horacio Goro

Luciano Agustín Escalante

Marcela Alejandra Burns

Débora Burns

Antonio Goro

Eduardo Emanuel Rodríguez

María Belén Tolosa

Jonathan Riasol

Marina Michaán

Lara Guilermina Zanelli

Facundo Nahuel Brun

Sheil Fogel Soto

Leonardo Oscar Álvarez

Mirna Romina Sayal

Heliana Mollevi

María Juana Pérez

Fabricio René Martínez

Betiana Rita Muando

Julia Francisca Martínez

Daniela Welsch

Ezequiel Mauricio Pacheco

Mabel Luján Valdez

Daiana Florencia Dal Porto

Mario Alberto Chazarreta

Santiago Alejandro Ponce Peralta

Francisco Antonio Guarnera

Maximiliano Salvador Pirchi

Carla Estefanía Aviles

Dylan Gabriel Iglesias

Yamila Sayal

Diego Castañares

Sara María Alejandra Zambano

María Celeste Martínez

Alejandro Martín Barreto