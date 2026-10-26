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Urquiza: sortearán lotes municipales y publican el listado de aspirantes

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó....

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Fuente: Municipalidad de Pergamino·26 de octubre de 2026 a las 11:12 a. m.
Urquiza: sortearán lotes municipales y publican el listado de aspirantes

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó.

En este marco, se da a conocer el listado de las personas que participarán del sorteo, a fin de que la comunidad pueda tomar conocimiento de los aspirantes.

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Asimismo, se informa que aquellas personas del Partido de Pergamino que consideren que alguno de los aspirantes incluidos en el listado no debería ser beneficiario de un lote municipal por ser titular o poseer un inmueble a su nombre, podrán presentar una oposición dentro de las 72 horas contadas a partir de la fecha de publicación del listado.

Para ello, deberán presentarse ante la Subsecretaría de Tierras y Viviendas con la documentación fehaciente que respalde dicha oposición.

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Listado de aspirantes al sorteo

  1. Ezequiel Antonio Di Criscio

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  • Ignacio Gabriel Bermejo Duarte

  • Claudio Julián Martínez

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  • Federico Ismael Lucero

  • Leonardo Sergio García

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  • María Silvina Martínez

  • Bruno Nicolás Romo Mayorga

  • Sergio Osvaldo Toriggino

  • Fiama Ballhost

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  • Vanina Analía David

  • Patricio Killian Iglesias

  • Joaquín Ismael Leguizamón

  • Sergio Matías Viale

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  • Jorge David Aguilar

  • Alexis Agüero

  • Adrián Abel Guiñez

  • Cintia Doello

  • Adriana Elizabet Ferrando

  • María Fernanda Lagos

  • Sergio Fabián Cardozo

  • Lucía Paiva

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  • Maia Inés Cortasa

  • Francisco Álvarez

  • Loana Pirchi

  • Diego Darío Doello

  • Adriana Noemí Guido

  • Nélida Elba Aguilar

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  • Emanuel Horacio Goro

  • Luciano Agustín Escalante

  • Marcela Alejandra Burns

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  • Débora Burns

  • Antonio Goro

  • Eduardo Emanuel Rodríguez

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  • María Belén Tolosa

  • Jonathan Riasol

  • Marina Michaán

  • Lara Guilermina Zanelli

  • Facundo Nahuel Brun

  • Sheil Fogel Soto

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  • Leonardo Oscar Álvarez

  • Mirna Romina Sayal

  • Heliana Mollevi

  • María Juana Pérez

  • Fabricio René Martínez

  • Betiana Rita Muando

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  • Julia Francisca Martínez

  • Daniela Welsch

  • Ezequiel Mauricio Pacheco

  • Mabel Luján Valdez

  • Daiana Florencia Dal Porto

  • Mario Alberto Chazarreta

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  • Santiago Alejandro Ponce Peralta

  • Francisco Antonio Guarnera

  • Maximiliano Salvador Pirchi

  • Carla Estefanía Aviles

  • Dylan Gabriel Iglesias

  • Yamila Sayal

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  • Diego Castañares

  • Sara María Alejandra Zambano

  • María Celeste Martínez

  • Alejandro Martín Barreto

  • Brandon Lautaro Gutiérrez

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