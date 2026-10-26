Urquiza: sortearán lotes municipales y publican el listado de aspirantes
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó....
La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Viviendas, informa que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. Se aclara que la inscripción a dichos lotes finalizó.
En este marco, se da a conocer el listado de las personas que participarán del sorteo, a fin de que la comunidad pueda tomar conocimiento de los aspirantes.
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Asimismo, se informa que aquellas personas del Partido de Pergamino que consideren que alguno de los aspirantes incluidos en el listado no debería ser beneficiario de un lote municipal por ser titular o poseer un inmueble a su nombre, podrán presentar una oposición dentro de las 72 horas contadas a partir de la fecha de publicación del listado.
Para ello, deberán presentarse ante la Subsecretaría de Tierras y Viviendas con la documentación fehaciente que respalde dicha oposición.
Listado de aspirantes al sorteo
Ezequiel Antonio Di Criscio
Ignacio Gabriel Bermejo Duarte
Claudio Julián Martínez
Federico Ismael Lucero
Leonardo Sergio García
María Silvina Martínez
Bruno Nicolás Romo Mayorga
Sergio Osvaldo Toriggino
Fiama Ballhost
Vanina Analía David
Patricio Killian Iglesias
Joaquín Ismael Leguizamón
Sergio Matías Viale
Jorge David Aguilar
Alexis Agüero
Adrián Abel Guiñez
Cintia Doello
Adriana Elizabet Ferrando
María Fernanda Lagos
Sergio Fabián Cardozo
Lucía Paiva
Maia Inés Cortasa
Francisco Álvarez
Loana Pirchi
Diego Darío Doello
Adriana Noemí Guido
Nélida Elba Aguilar
Emanuel Horacio Goro
Luciano Agustín Escalante
Marcela Alejandra Burns
Débora Burns
Antonio Goro
Eduardo Emanuel Rodríguez
María Belén Tolosa
Jonathan Riasol
Marina Michaán
Lara Guilermina Zanelli
Facundo Nahuel Brun
Sheil Fogel Soto
Leonardo Oscar Álvarez
Mirna Romina Sayal
Heliana Mollevi
María Juana Pérez
Fabricio René Martínez
Betiana Rita Muando
Julia Francisca Martínez
Daniela Welsch
Ezequiel Mauricio Pacheco
Mabel Luján Valdez
Daiana Florencia Dal Porto
Mario Alberto Chazarreta
Santiago Alejandro Ponce Peralta
Francisco Antonio Guarnera
Maximiliano Salvador Pirchi
Carla Estefanía Aviles
Dylan Gabriel Iglesias
Yamila Sayal
Diego Castañares
Sara María Alejandra Zambano
María Celeste Martínez
Alejandro Martín Barreto
Brandon Lautaro Gutiérrez