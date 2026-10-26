> Urquiza: sortearán lotes municipales y habilita un plazo para presentar objeciones a los aspirantes

Pergamino

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través del área de Tierra y Viviendas, con el objetivo de dar a conocer públicamente quiénes participarán del procedimiento de adjudicación de los terrenos.

La Municipalidad de Pergamino informó que el próximo 20 de noviembre, a las 10:30, se realizará el sorteo de lotes municipales en la Cooperativa de Urquiza. La inscripción para participar de esta instancia ya finalizó y se difundió la nómina de las 62 personas que forman parte del listado de aspirantes.

La convocatoria es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, a través del área de Tierra y Viviendas, con el objetivo de dar a conocer públicamente quiénes participarán del procedimiento de adjudicación de los terrenos.

En ese marco, se estableció un mecanismo para que los vecinos del Partido de Pergamino puedan presentar objeciones si consideran que alguno de los aspirantes no reúne las condiciones para acceder a un lote municipal por ser titular o poseer un inmueble a su nombre.

De acuerdo con lo informado oficialmente, las personas que deseen formular una oposición dispondrán de un plazo de 72 horas, contado a partir de la fecha de publicación del listado. Para hacerlo, deberán presentarse ante la Subsecretaría de Tierras y Viviendas y acompañar documentación fehaciente que respalde los motivos de su planteo.

La publicación de la nómina permite que la comunidad conozca a quienes están en condiciones de participar del sorteo y, al mismo tiempo, contempla la posibilidad de que se aporten elementos que deban ser evaluados antes de avanzar con la adjudicación de los terrenos.

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Los 62 aspirantes El listado difundido por el Municipio está integrado por Ezequiel Antonio Di Criscio, Ignacio Gabriel Bermejo Duarte, Claudio Julián Martínez, Federico Ismael Lucero, Leonardo Sergio García, María Silvina Martínez, Bruno Nicolás Romo Mayorga, Sergio Osvaldo Toriggino, Fiama Ballhost, Vanina Analía David, Patricio Killian Iglesias, Joaquín Ismael Leguizamón, Sergio Matías Viale, Jorge David Aguilar, Alexis Agüero, Adrián Abel Guiñez, Cintia Doello, Adriana Elizabet Ferrando, María Fernanda Lagos, Sergio Fabián Cardozo, Lucía Paiva, Maia Inés Cortasa, Francisco Álvarez, Loana Pirchi, Diego Darío Doello, Adriana Noemí Guido, Nélida Elba Aguilar, Emanuel Horacio Goro, Luciano Agustín Escalante, Marcela Alejandra Burns, Débora Burns y Antonio Goro.

También figuran Eduardo Emanuel Rodríguez, María Belén Tolosa, Jonathan Riasol, Marina Michaán, Lara Guilermina Zanelli, Facundo Nahuel Brun, Sheil Fogel Soto, Leonardo Oscar Álvarez, Mirna Romina Sayal, Heliana Mollevi, María Juana Pérez, Fabricio René Martínez, Betiana Rita Muando, Julia Francisca Martínez, Daniela Welsch, Ezequiel Mauricio Pacheco, Mabel Luján Valdez, Daiana Florencia Dal Porto, Mario Alberto Chazarreta, Santiago Alejandro Ponce Peralta, Francisco Antonio Guarnera, Maximiliano Salvador Pirchi, Carla Estefanía Aviles, Dylan Gabriel Iglesias, Yamila Sayal, Diego Castañares, Sara María Alejandra Zambano, María Celeste Martínez, Alejandro Martín Barreto y Brandon Lautaro Gutiérrez.