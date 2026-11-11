Una sola vacuna en lugar de dos: cómo cambia el calendario para los bebés que nazcan desde 2028

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Salud

La hexavalente reemplazará a la pentavalente y a la antipoliomielítica inactivada. Será gratuita y obligatoria. Qué pasa con los chicos nacidos antes.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, comunicado del 2/11/2026 y resolución 1567/2026, Infobae · 11 de noviembre de 2026 a las 06:30 a. m.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación. Se aplicará a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2028 y reunirá en una sola inyección la protección contra seis enfermedades que hoy requieren dos vacunas. La medida se oficializó con la resolución 1567/2026.

Contra qué enfermedades protege La hexavalente, también llamada séxtuple, protege contra difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b, una bacteria que puede causar meningitis y neumonía en niños pequeños.

Hoy esa protección se obtiene con dos vacunas distintas que se aplican en la misma visita: la pentavalente, que cubre cinco de esas enfermedades, y la antipoliomielítica inactivada (IPV), contra la polio.

El término «acelular» se refiere al componente contra la tos convulsa. Según el Ministerio, esa formulación suele presentar menos reacciones adversas que las vacunas de células enteras, como la pentavalente que se usa actualmente.

Cómo será el nuevo esquema Los niños nacidos desde el 1 de enero de 2028 recibirán tres dosis de hexavalente, a los 2, 4 y 6 meses de vida, y un refuerzo entre los 15 y los 18 meses.

En cada una de esas visitas, una sola inyección reemplazará a las dos actuales. Como el refuerzo de los 15 a 18 meses también incluirá la protección contra la polio, los chicos que completen el nuevo esquema no recibirán la dosis de IPV prevista hoy a los 5 años.

La vacuna será gratuita y obligatoria en todo el país. La dosis de hepatitis B que se aplica al nacer se mantiene, al igual que el resto de las vacunas del calendario.

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La hexavalente se aplicará a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo entre los 15 y los 18 meses Qué pasa con los chicos nacidos antes de 2028 El cambio no modifica el esquema de los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027. Ellos deberán continuar y completar el calendario que les corresponde por edad, con la pentavalente y la IPV.

La hexavalente acelular ya se usa en la Argentina, pero solo en casos específicos: según la información oficial, hoy se indica a bebés prematuros nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 1500 gramos, para reducir la posibilidad de reacciones adversas asociadas a la pentavalente.

Por qué se hace el cambio La incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que analizó la evidencia científica disponible, las recomendaciones internacionales, la experiencia de otros países, las coberturas de vacunación y los eventos adversos atribuidos a la vacunación registrados durante 2025.

Según el Ministerio, reducir la cantidad de aplicaciones busca favorecer que las familias cumplan los esquemas en tiempo y forma, mejorar las coberturas y disminuir las oportunidades perdidas de vacunación. También apunta a simplificar la compra, la distribución, el almacenamiento y el registro de las dosis en los vacunatorios.

Qué falta definir El Ministerio deberá elaborar los lineamientos técnicos antes de la puesta en marcha. Entre otros puntos, quedan por establecer los criterios para los esquemas incompletos, para los niños que hayan comenzado la vacunación con otras fórmulas y para las indicaciones especiales.