Una nueva audiencia buscará destrabar el conflicto de La Nueva Perla y los trabajadores

Pergamino

Si bien durante las últimas horas se concretó la entrega de parte del dinero que la empresa adeudaba a sus empleados, el conflicto todavía está lejos de resolverse.

Este jueves, a partir de las 11:00, se llevará a cabo una nueva audiencia conciliatoria en la Delegación Pergamino del Ministerio de Trabajo con el objetivo de encontrar una salida al conflicto que mantiene paralizado el servicio de transporte público de pasajeros de La Nueva Perla. La reunión se desarrollará en medio de un escenario de incertidumbre, ya que el paro de los trabajadores que conducen los colectivos continúa por tiempo indeterminado y, por el momento, no hay una solución definitiva.

Si bien durante las últimas horas se concretó la entrega de parte del dinero que la empresa adeudaba a sus empleados, el conflicto todavía está lejos de resolverse. El principal punto pendiente es el pago del salario correspondiente al último período trabajado, una obligación que los choferes reclaman para poder retomar sus tareas y normalizar las prestaciones.

La expectativa está puesta en lo que pueda suceder durante el encuentro de este jueves, donde representantes de la firma y de los trabajadores volverán a sentarse frente a frente con la intervención de las autoridades laborales. La audiencia anterior había terminado sin acuerdo y las posiciones no lograron acercarse lo suficiente como para levantar la medida de fuerza.

Mientras tanto, la falta de colectivos genera complicaciones en Pergamino y también en las localidades del Partido que dependen de este servicio para trasladarse. Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez son algunas de las comunidades afectadas por la interrupción de los recorridos, que constituyen una herramienta fundamental para la movilidad cotidiana de sus habitantes.

El impacto de la medida se dimensiona a partir de la cantidad de usuarios que utilizan habitualmente el transporte público. De acuerdo con los datos del servicio, alrededor de 3.000 personas viajan diariamente en los distintos ramales y frecuencias que tiene a su cargo La Nueva Perla. Se trata de vecinos que utilizan los colectivos para concurrir a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y realizar diferentes actividades.

La interrupción de las prestaciones obliga a buscar alternativas de traslado, con las dificultades económicas y organizativas que eso representa para muchas familias. En particular, quienes viven en las localidades rurales o deben viajar diariamente hacia Pergamino encuentran mayores obstáculos ante la ausencia de los recorridos habituales.

En la ciudad, la situación también repercute en los usuarios que dependen de las distintas líneas para movilizarse entre los barrios y el centro. La continuidad del paro prolonga un escenario que afecta directamente la vida cotidiana y que suma preocupación a medida que pasan los días sin una respuesta concreta.

La deuda salarial, en el centro de la discusión El reclamo de los trabajadores está relacionado con los incumplimientos salariales que mantiene la empresa. La entrega de una parte del dinero adeudado representó un movimiento dentro de las negociaciones, aunque no alcanzó para destrabar la situación. La cancelación de los haberes pendientes aparece como una condición central para avanzar hacia la normalización del servicio.

De esta manera, la audiencia prevista para este jueves será determinante para conocer si las partes consiguen acercar posiciones y establecer un mecanismo que permita resolver el conflicto. Hasta que eso ocurra, la medida de fuerza seguirá vigente y Pergamino, junto con Manuel Ocampo, El Socorro y Mariano Benítez, continuará sin un servicio de transporte público que resulta esencial para miles de usuarios.