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Una historia de amor, espera y recuerdos llega a Habemus Theatrum

Este sábado se estrena “Todas las canciones de amor”, de Santiago Loza, una obra que transita la intimidad de una madre que espera el regreso de su hijo a través de recuerdos, canciones, humor y emociones.

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12 de septiembre de 2026 a las 09:00 a. m.
Una historia de amor, espera y recuerdos llega a Habemus Theatrum
Pamela Lombari y Ezequiel Gabella protagonizan “Todas las canciones de amor”, una obra de Santiago Loza que aborda la ausencia, la espera y el amor a través de recuerdos, música y humor.Foto: LAURA RIERA

Este sábado 12 de septiembre, a las 21:00, la sala Habemus Theatrum, ubicada en Jujuy 227, abrirá sus puertas para el estreno de “Todas las canciones de amor”, una obra del reconocido dramaturgo argentino Santiago Loza que propone un viaje íntimo y profundamente emocional alrededor del amor, la ausencia y la espera.

La puesta está protagonizada por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella, con dirección compartida por Fabricio Sceglio y Gustavo Bevacqua.

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La obra parte de una situación aparentemente sencilla: una madre prepara una cena para el esperado reencuentro con su hijo, ausente desde hace tres años. A partir de allí, la espera se transforma en un territorio donde aparecen recuerdos, fantasías, silencios, deseos, frustraciones y esperanzas.

En la intimidad de su casa, la protagonista atraviesa las horas mientras se enfrenta a todo aquello que permanece guardado. Las canciones ocupan un lugar central en ese recorrido: son parte de su memoria afectiva y funcionan como un puente hacia diferentes momentos de su vida.

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“Todas las canciones de amor” presenta así la historia de una mujer que podría ser muchas mujeres. Una madre, una esposa y, en definitiva, una persona que intenta comprender aquello que siente frente a una situación extraordinaria. El amor, la ausencia, el desencuentro y la posibilidad de una reconciliación conviven con el humor y con una inesperada dimensión de ternura.

La propuesta invita al espectador a participar de ese universo íntimo y reconocible, donde las experiencias particulares adquieren una dimensión universal. La espera de esa madre se convierte, de este modo, en una metáfora sobre el amor incondicional y la capacidad de seguir adelante aun cuando las respuestas no llegan.

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El propio Santiago Loza explica el origen de la obra a partir de esa imagen inicial: una madre que prepara una cena de reencuentro. “Ella no tiene un nombre definido, podría ser un compendio de muchas madres conocidas”, señala el dramaturgo, quien encuentra en esa mujer un vehículo para explorar sentimientos que trascienden edades y géneros.

La puesta cuenta con diseño sonoro de Mariano Abrate; diseño de vestuario de Bernarda Funes; ambientación y luces de Gustavo Bevacqua; fotografía de Laura Riera; y realización técnica de Firu. La producción está a cargo de Estás Ahí Teatro.

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Luego del estreno, las funciones continuarán los sábados 19 y 26 de septiembre y 3, 10 y 17 de octubre, siempre a las 21:00, en Habemus Theatrum.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al 2477-451467.

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Instagram: @habemustheatrum.

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