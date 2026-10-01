Una camioneta volcó en la ruta 8, a la altura del Aeródromo y su conductor resultó ileso

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Policiales

El siniestro ocurrió este miércoles por la noche en el kilómetro 233 de la ruta 8. El conductor perdió el control y volcó.

Una Volkswagen Amarok volcó este miércoles por la noche en la ruta 8, a la altura del kilómetro 233, en cercanías del Aeródromo provincial de Pergamino. El conductor, identificado como Juan Manuel Roldán, de 46 años, resultó ileso y no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

El siniestro fue registrado alrededor de las 21:45 y motivó el despliegue de efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino y de una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que acudieron hasta el sector donde había quedado detenido el vehículo.

¿Cómo ocurrió? La camioneta Volkswagen Amarok quedó volcada sobre la banquina, cerca del Aeródromo provincial de Pergamino. — LA OPINION De acuerdo con la información aportada por el conductor a los efectivos que intervinieron en el lugar, perdió el control de la camioneta por circunstancias que no fueron precisadas y, como consecuencia, se produjo el vuelco.

La camioneta, una Volkswagen Amarok dominio KND 079, quedó sobre la banquina, sin obstruir la circulación por la ruta 8.

Roldán, de 46 años y domiciliado en Pergamino, logró salir del habitáculo sin presentar lesiones de consideración. Luego de ser asistido y evaluado en el lugar, se determinó que no era necesario su traslado en ambulancia a un centro asistencial.

Cerca del Aeródromo provincial La pick up Volkswagen Amarok quedó volcada sobre la banquina, cerca del Aeródromo provincial de Pergamino. — LA OPINION El accidente se produjo en un tramo de la ruta 8 ubicado en inmediaciones del Aeródromo provincial de Pergamino, una zona de circulación permanente de vehículos que conecta a la ciudad con distintos puntos de la región.

La presencia de los servicios de emergencia permitió verificar el estado del único ocupante y establecer que no había otras personas involucradas en el vuelco.

Bomberos Voluntarios trabajaron junto con el personal policial en las tareas preventivas y de asistencia, mientras que los efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino realizaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

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Ruta 8 sin interrupciones A pesar del vuelco de la camioneta, la calzada permaneció liberada y la circulación sobre la ruta 8 no fue interrumpida. El vehículo quedó ubicado sobre la banquina, por lo que no fue necesario implementar un corte total del tránsito.

La intervención policial estuvo a cargo de personal del Destacamento Vial Pergamino, dependiente del Departamento Zona Operativa VIII Vial Junín.

El parte oficial consignó que el procedimiento correspondió a un accidente por vuelco ocurrido en jurisdicción de Pergamino y que el único ocupante del vehículo se encontraba ileso.

La pick up Volkswagen Amarok quedó volcada sobre la banquina, cerca del Aeródromo provincial de Pergamino. — LA OPINION Investigación del accidente Las actuaciones permitirán establecer con mayor precisión la mecánica del siniestro y las circunstancias que provocaron que Roldán perdiera el dominio de la Volkswagen Amarok.

El procedimiento fue informado por la Superintendencia de Seguridad Vial, Departamento Zona Operativa VIII Vial Junín, Destacamento Vial Pergamino. El móvil R.O. 23421 intervino en el lugar y quedó a cargo del procedimiento el comisario Ortega Oscar.