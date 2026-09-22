Una ambulancia asistió y trasladó a una estudiante que se descompuso durante los festejos de la Primavera

> Una ambulancia asistió y trasladó a una estudiante que se descompuso durante los festejos de la Primavera

Policiales

Este martes alrededor de las 7:00 los compañeros de una adolescente llamaron a los servicios de emergencias por la descompensación sufrida durante la celebración del Día de la Primavera que realizaron por la Avenida.

Una adolescente fue asistida en la vía pública y trasladada por una ambulancia de Same al Hospital San José luego de un presunto desvanecimiento mientras participaba de los festejos del Día de la Primavera.

Tal como surge del relato de testigos en plena mañana de este martes, alrededor de las 7:00, los compañeros llamaron al servicio de emergencias 911 para que acuda una unidad de emergencias sanitarias por la descompensación de la menor mientras se trasladaban hacia los colegios los grupos de estudiantes de los últimos años del Secundario que celebraron el Día de la Primavera.

Una ambulancia, móviles policiales y de patrulla urbana municipal se desplegaron ante la emergencia de la mañana de este martes.

Una ambulancia, móviles policiales y de patrulla urbana se desplegaron ante la emergencia de la mañana de este martes. — LA OPINION De un tiempo a esta parte se volvió tradición entre los estudiantes del último año del Secundario juntarse en un local a bailar durante toda la noche y mantenerse despiertos hasta el horario de ingreso escolar donde acuden a la puerta de la institución a esperar a sus compañeros de los años inferiores para recibirlos de forma ruidosa.

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El ritual comprende distintos pasos que cumplen todos los años: se juntan a hacer la previa, se desplazan en grupos al boliche, al finalizar vuelven a caminar en caravana hacia una panadería de Avenida de Mayo y Luzuriaga y de ahí se desconcentran hacia los edificios escolares a recibir a los estudiantes de los años inferiores.