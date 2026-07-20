Un vuelo sanitario trasladó desde Pergamino a un paciente pediátrico al Hospital de Niños de La Plata

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Policiales

Un operativo coordinado por el Aeródromo Provincial permitió derivar durante la noche a un paciente pediátrico hacia un centro de alta complejidad de La Plata.

Este domingo por la noche se concretó un nuevo vuelo sanitario desde Pergamino para trasladar a un paciente pediátrico al Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata, en un operativo que demandó apenas unos minutos en el Aeródromo Provincial gracias a la coordinación entre el HIGA "San José", el SIES y la tripulación de la aeronave.

Vuelo sanitario nocturno El operativo comenzó con el arribo del avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires, un Cessna 208, que aterrizó a las 23:15 en la pista del Aeródromo Provincial de Pergamino. A bordo viajaban dos pilotos, un médico y un enfermero especializados en este tipo de traslados de emergencia.

Mientras la aeronave completaba las maniobras de aproximación y estacionamiento, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), perteneciente al HIGA "San José", aguardaba junto a la pista con el paciente pediátrico y un familiar, quienes habían sido trasladados desde el hospital pergaminense.

La coordinación permitió que el intercambio entre la unidad terrestre y la aeronave se realizara con rapidez, cumpliendo los protocolos de seguridad y asistencia médica necesarios para este tipo de derivaciones de alta complejidad.

Hospital Sor María Ludovica El operativo se desarrolló minutos después de las 23:00 de este domingo. Una vez cumplimentados los procedimientos sanitarios y administrativos, el menor y su acompañante ascendieron al avión junto con el equipo médico.

A las 23:40, apenas veinticinco minutos después del aterrizaje, la aeronave volvió a despegar con destino a la ciudad de La Plata, donde el paciente quedó derivado al Hospital Interzonal Especializado en Pediatría "Sor María Ludovica", uno de los principales centros pediátricos de referencia de la provincia de Buenos Aires para la atención de patologías de mediana y alta complejidad.

La rapidez con la que se desarrolló el operativo fue determinante para reducir los tiempos de traslado y garantizar que el paciente pudiera acceder en el menor tiempo posible a la atención especializada requerida.

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Aeródromo siempre operativo El operativo se desarrolló minutos después de las 23:00 del domingo. Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la exitosa realización de las maniobras de aterrizaje y despegue en horario nocturno.

Las operaciones pudieron concretarse sin inconvenientes gracias a que el Aeródromo Provincial de Pergamino mantiene en funcionamiento permanente su infraestructura, con la pista, la iluminación y los sistemas de apoyo en condiciones para recibir vuelos sanitarios durante las 24 horas.

Esta disponibilidad resulta fundamental para responder a emergencias médicas que requieren derivaciones urgentes hacia hospitales de mayor complejidad, especialmente cuando cada minuto resulta determinante para la evolución clínica de los pacientes.

Coordinación del operativo Durante todo el procedimiento estuvo presente el director del Aeródromo Provincial de Pergamino, Mario Pelliccioni, quien coordinó las tareas previas al arribo del avión, supervisó las maniobras en tierra y acompañó el desarrollo del operativo hasta el nuevo despegue de la aeronave.

El trabajo conjunto entre el personal del aeródromo, el equipo sanitario provincial, los profesionales del HIGA "San José", el SIES y la tripulación permitió que la derivación se concretara en forma segura, eficiente y sin demoras.