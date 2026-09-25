Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Policiales

Un sujeto fue aprehendido tras efectuar un disparo y herir en un pie a un joven en el barrio Tupac Amaru

Un sujeto de 38 años fue aprehendido en Tupac Amaru luego de efectuar un disparo que hirió en un pie a un joven. Secuestraron un revólver calibre 32.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
25 de septiembre de 2026 a las 03:52 p. m.
Un sujeto fue aprehendido tras efectuar un disparo y herir en un pie a un joven en el barrio Tupac Amaru
El revólver tenía cinco balas percutadas y un proyectil intacto en los alveolos del tambor del arma de fuegoFoto: LA OPINION

Un sujeto de 38 años fue aprehendido en la noche del jueves en el barrio Tupac Amaru luego de efectuar un disparo con un revólver calibre 32 que provocó una herida en el pie izquierdo de un joven de 28 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local.

Disparo en Tupac Amaru

El episodio ocurrió alrededor de las 22:20 del jueves, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una situación que requería la intervención policial en inmediaciones de las calles Andresito y Larrea, en el barrio Tupac Amaru.

Publicidad

Las mas leidas de Policiales

1

Dos muertos en el barrio Santa Julia: investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en un departamento

21/9, 10:19 p. m.
Dos muertos en el barrio Santa Julia: investigan un presunto homicidio seguido de suicidio en un departamento
2

Balearon a un joven en el barrio Tupac Amaru: recibió un disparo de escopeta en el tobillo

21/9, 11:11 p. m.
Balearon a un joven en el barrio Tupac Amaru: recibió un disparo de escopeta en el tobillo
3

Avanza la investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio en el barrio Santa Julia

22/9, 11:44 a. m.
Avanza la investigación por el presunto femicidio seguido de suicidio en el barrio Santa Julia
4

Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro

23/9, 11:21 p. m.
Detuvieron a cinco sujetos por estafas con criptomonedas y ya son 13 los detenidos en la causa Crypto-Agro
5

La explosión de un aerosol sería lo que le habría provocado graves quemaduras a los niños de 9 años

20/9, 10:26 a. m.
La explosión de un aerosol sería lo que le habría provocado graves quemaduras a los niños de 9 años

A partir de la comunicación recibida, fueron comisionados al lugar integrantes de la Brigada Motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), quienes acudieron para verificar lo sucedido.

Al arribar, los efectivos intervinieron ante una situación en la que se encontraba involucrado Claudio Iván Díaz, de 38 años. De acuerdo con la información incorporada al procedimiento policial, el sujeto efectuó un disparo en presencia de los uniformados.

Publicidad
El sujeto fue trasladado aprehendido a sede policial y compareció ante la Fiscalía por lesiones y abuso de arma. — LA OPINION

Joven herido por disparo

Como consecuencia del disparo, Víctor Monzón, de 28 años, sufrió una herida de arma de fuego en el pie izquierdo. Los policías intervinientes solicitaron la asistencia correspondiente para el joven, quien presentó una lesión que, según la información preliminar, no revestía riesgo de vida.

Los integrantes de la fuerza que participaron del procedimiento no sufrieron lesiones durante la intervención.

Publicidad

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Díaz y realizaron el secuestro del arma de fuego que se encontraba en su poder.

Seguí leyendo

Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas
Región

Volvió el colectivo entre San Pedro, San Nicolás y Zárate: horarios y tarifas

Revólver calibre 32 secuestrado

El revólver tenía cinco balas percutadas y un proyectil intacto en los alveolos del tambor del arma de fuego — LA OPINION

Durante el procedimiento fue secuestrado un revólver calibre 32 marca Tanque. En el tambor del arma se encontraron cinco vainas servidas y una munición sin percutar, elementos que quedaron incorporados como evidencia al expediente judicial.

Publicidad

El secuestro del arma será sometido a las pericias correspondientes, en el marco de la investigación iniciada para establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar la mecánica del episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru.

Lesiones

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, desde donde se impartieron las directivas para avanzar con las actuaciones de rigor.

Publicidad

Díaz quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, mientras que el arma de fuego y los demás elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Tenencia y portación de arma de fuego para uso civil, abuso de arma y lesiones”. Las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría Primera, dependencia que intervino en las diligencias posteriores al procedimiento de la Brigada Motorizada.

WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...