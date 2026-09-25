Un sujeto fue aprehendido tras efectuar un disparo y herir en un pie a un joven en el barrio Tupac Amaru

> Un sujeto fue aprehendido tras efectuar un disparo y herir en un pie a un joven en el barrio Tupac Amaru

Policiales

Un sujeto de 38 años fue aprehendido en Tupac Amaru luego de efectuar un disparo que hirió en un pie a un joven. Secuestraron un revólver calibre 32.

Un sujeto de 38 años fue aprehendido en la noche del jueves en el barrio Tupac Amaru luego de efectuar un disparo con un revólver calibre 32 que provocó una herida en el pie izquierdo de un joven de 28 años. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía Local.

Disparo en Tupac Amaru El episodio ocurrió alrededor de las 22:20 del jueves, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una situación que requería la intervención policial en inmediaciones de las calles Andresito y Larrea, en el barrio Tupac Amaru.

A partir de la comunicación recibida, fueron comisionados al lugar integrantes de la Brigada Motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), quienes acudieron para verificar lo sucedido.

Al arribar, los efectivos intervinieron ante una situación en la que se encontraba involucrado Claudio Iván Díaz, de 38 años. De acuerdo con la información incorporada al procedimiento policial, el sujeto efectuó un disparo en presencia de los uniformados.

El sujeto fue trasladado aprehendido a sede policial y compareció ante la Fiscalía por lesiones y abuso de arma. — LA OPINION Joven herido por disparo Como consecuencia del disparo, Víctor Monzón, de 28 años, sufrió una herida de arma de fuego en el pie izquierdo. Los policías intervinientes solicitaron la asistencia correspondiente para el joven, quien presentó una lesión que, según la información preliminar, no revestía riesgo de vida.

Los integrantes de la fuerza que participaron del procedimiento no sufrieron lesiones durante la intervención.

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Díaz y realizaron el secuestro del arma de fuego que se encontraba en su poder.

Revólver calibre 32 secuestrado El revólver tenía cinco balas percutadas y un proyectil intacto en los alveolos del tambor del arma de fuego — LA OPINION Durante el procedimiento fue secuestrado un revólver calibre 32 marca Tanque. En el tambor del arma se encontraron cinco vainas servidas y una munición sin percutar, elementos que quedaron incorporados como evidencia al expediente judicial.

El secuestro del arma será sometido a las pericias correspondientes, en el marco de la investigación iniciada para establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y determinar la mecánica del episodio ocurrido en el barrio Tupac Amaru.

Lesiones La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7, desde donde se impartieron las directivas para avanzar con las actuaciones de rigor.

Díaz quedó aprehendido y fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, mientras que el arma de fuego y los demás elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.