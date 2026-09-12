Un sujeto ebrio agredió a la vecina y lesionó a una oficial de la Policía

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El individuo fue aprehendido tras agredir a una vecina y forcejear con una policía. La Fiscalía 3 pidió convertir la aprehensión en detención.

Un sujeto fue indagado en Pergamino por un episodio de lesiones leves y atentado contra la autoridad ocurrido en el barrio Ex Quinta Mastrángelo, luego de una discusión con una vecina y un posterior enfrentamiento con policías que acudieron al lugar. La Justicia encuadró el expediente dentro del proceso especial de flagrancia.

Discusión y agresión El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 22:15, en una vivienda ubicada sobre calle Croacia al 700, donde la víctima se encontraba en el interior de su domicilio mientras el imputado permanecía en el exterior junto al hermano de ella, consumiendo bebidas alcohólicas.

De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente judicial, el sujeto reside actualmente en una vivienda ubicada en la parte posterior del mismo inmueble. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía 3 a partir de los testimonios reunidos, la situación comenzó a generar molestias por los ruidos que provenían del exterior.

Ante esa circunstancia, la mujer le habría pedido a su hermano que ingresara a la vivienda y que le solicitara al imputado que se retirara hacia su departamento. La reacción, según la acusación, fue hostil: habría comenzado a insultar y amenazar a la mujer, además de arrojar piedras hacia el domicilio.

La situación continuó cuando la víctima intentó ingresar y cerrar el portón. Siempre de acuerdo con la investigación, el imputado habría forcejeado con ella mientras intentaba impedir que pudiera cerrar el acceso a la propiedad.

Lesiones leves durante el operativo La mujer logró finalmente ingresar a su vivienda y dio aviso al sistema de emergencias 911. Poco después arribó personal del Comando de Patrulla, al que la víctima señaló al presunto agresor.

Según surge del acta de procedimiento incorporada a la causa, el sujeto habría adoptado una actitud hostil también frente a los uniformados. En ese contexto se produjo el episodio que derivó en la imputación por atentado contra la autoridad y lesiones leves agravadas por la condición de la víctima.

La acusación sostiene que el imputado tomó de la muñeca derecha a una oficial identificada como LCP y comenzó a arrastrarla, intentando introducirla dentro de la vivienda.

Ante esa situación intervino otra integrante de la fuerza para evitar que continuara la agresión, mientras un sargento efectuó un disparo disuasivo con posta de goma antitumulto. Pese a ello, de acuerdo con las actuaciones judiciales, el sujeto habría continuado ofreciendo resistencia.

Finalmente, el sargento y la pareja de la víctima lograron reducirlo y colocarle las esposas, quedando formalmente aprehendido. La oficial Pipet sufrió lesiones de carácter leve, según surge del informe médico incorporado al expediente.

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Pidieron la detención La investigación está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la Fiscalía 3 de Pergamino, mientras que la instructora judicial María José Suárez intervino en la formulación de la imputación.

Inicialmente, las actuaciones contemplaron los delitos de amenazas, lesiones leves y atentado contra la autoridad, con agravantes vinculados con la condición de la persona afectada durante la intervención policial. La calificación legal será materia del desarrollo de la investigación y de las decisiones que adopte el Juzgado de Garantías.

Tras la aprehensión en situación de flagrancia, la Fiscalía requirió al Juzgado de Garantías que sea convertida en detención mientras continúa el proceso. El planteo se fundamenta en la existencia de elementos que, en esta etapa preliminar, permitirían vincular al imputado con los hechos investigados.

Flagrancia El expediente fue formalmente encuadrado bajo el proceso especial de flagrancia, mecanismo previsto por el Código Procesal Penal bonaerense para aquellos casos en los que existen circunstancias que permiten considerar que una persona fue sorprendida durante la comisión de un delito o inmediatamente después.

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La resolución de la Fiscalía 3 de este viernes dejó asentado que, a partir de las constancias reunidas en el acta policial y el sumario digitalizado, existían elementos suficientes para considerar que el imputado podría ser autor de los hechos investigados.

En ese marco fue convocado a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal, instancia en la que se le comunicaron formalmente los hechos atribuidos y la calificación legal provisoria.

La utilización del procedimiento de flagrancia apunta a imprimir mayor celeridad a la tramitación de este tipo de investigaciones y, de reunirse las condiciones procesales necesarias, permitir que el caso avance con mayor rapidez hacia una eventual instancia de juicio.