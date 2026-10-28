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Un seminario de danzas pampeanas reunirá a bailarines en el Parque Belgrano

La propuesta, organizada por Felices en el Folklore, se realizará este domingo 1º de noviembre, a las 15:00, en el Galpón de la Juventud. Estará a cargo de los reconocidos bailarines y docentes Marlene Ferlaza y Adrián Giménez.

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28 de octubre de 2026 a las 11:29 a. m.
Un seminario de danzas pampeanas reunirá a bailarines en el Parque Belgrano

Con el objetivo de seguir difundiendo las danzas tradicionales argentinas y generar nuevas oportunidades de formación para bailarines de Pergamino y la región, Felices en el Folklore organizará un Seminario de Danzas Tradicionales Pampeanas. La actividad tendrá lugar este domingo 1º de noviembre, a las 15:00, en el Galpón de la Juventud, ubicado en el Parque Belgrano.

La capacitación estará a cargo de los licenciados Marlene Ferlaza y Adrián Giménez, reconocidos referentes de la danza folklórica y directores del Ballet Sumampa. Durante el encuentro se abordarán cuatro expresiones del repertorio tradicional pampeano: el prado, la huella, el remedio pampeano y la patria.

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La propuesta está dirigida a bailarines que deseen profundizar sus conocimientos técnicos e interpretativos, incorporar nuevas herramientas y enriquecer su formación de la mano de profesionales con una destacada trayectoria en el ámbito folklórico nacional.

Formación y difusión de nuestras raíces

Silvina Bartolini y Julio César Rosales, organizadores de los tradicionales Bailecitos Domingueros, explicaron que la iniciativa forma parte de una tarea de difusión cultural que Felices en el Folklore desarrolla desde hace diez años a través de sus plataformas digitales.

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El proyecto cuenta con presencia en Instagram, Facebook —donde reúne a más de 20.000 seguidores— y YouTube, espacios desde los cuales promueve las danzas tradicionales y las expresiones de la cultura popular argentina.

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En ese sentido, los organizadores destacaron la importancia de acercar a los bailarines de Pergamino y la zona seminarios dictados por profesionales de reconocida trayectoria, que les permitan ampliar sus conocimientos y continuar creciendo artísticamente.

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Ferlaza y Giménez cuentan con importantes distinciones en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín: obtuvieron el reconocimiento como conjunto de baile folklórico en 2026 y el premio a la mejor coreografía en 2023. Además, fueron convocados para participar en la vigilia y misa de bienvenida del papa León XIV, junto a artistas como Luciano Pereyra y Campedrinos, entre otros.

Al finalizar la capacitación, se entregarán certificados de asistencia.

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Los interesados en participar pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 2477 589369.

Felices en el folkloreBailecitos DominguerosGalpón de la JuventudParque Belgrano
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