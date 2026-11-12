Un nuevo comienzo, con el hombre en el centro

Opinión

León XIV eligió su nombre con una intención que ayuda a comprender su pontificado: continuar el legado de León XIII, quien afrontó las transformaciones de la revolución industrial con la encíclica Rerum novarum

León XIV eligió su nombre con una intención que ayuda a comprender su pontificado: continuar el legado de León XIII, quien afrontó las transformaciones de la revolución industrial con la encíclica Rerum novarum «De las cosas nuevas» (1891), y considerada el punto de partida de la doctrina social moderna de la Iglesia. Frente a las disputas económicas y políticas de su tiempo, puso en el centro la dignidad de la persona y del trabajo a la luz del Evangelio. Hoy, su sucesor reconoce un desafío semejante en la revolución tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Su mensaje prolonga también el legado de Francisco; la cercanía con quienes sufren, la cultura del encuentro y una Iglesia que abre sus puertas. Esa continuidad adquiere una resonancia especial en la Argentina, ya que León XIV fue elegido el 8 de mayo de 2025, día de Nuestra Señora de Luján, una coincidencia que él mismo recordó ante la Patrona del país. Al despedirse, expresó ese vínculo afectivo en su cuenta de X: «Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción». Un gesto que enlaza la memoria de su antecesor con la cercanía que quiso construir durante su visita.

Desde ese marco puede leerse su visita a la Argentina; un llamado a preservar la dignidad humana, ejercer la libertad con responsabilidad y sostener la esperanza en medio de los cambios. El desarrollo necesita una orientación. La capacidad de producir más, procesar información o automatizar decisiones adquiere sentido cuando mejora nuestra vida y amplía nuestras posibilidades.

En el Palacio Libertad, ante las autoridades, León XIV recordó que el poder tiene límites y que gobernar supone servir al bien común. Reconoció el valor del trabajo y de la iniciativa privada, y pidió que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades. La economía al servicio de la persona fue el principio ordenador de su mensaje.

Hubo allí un punto de encuentro con Javier Milei: la responsabilidad hacia las generaciones futuras. Ambos plantearon, desde sus perspectivas, que las decisiones presentes deben considerar a quienes heredarán el país. Esa coincidencia ofrece una base para discutir el desarrollo con mayor profundidad… qué construimos, cómo lo sostenemos y qué oportunidades dejamos abiertas.

En Claypole, esa reflexión adquirió un rostro concreto. El encuentro con la comunidad del Cottolengo puso en primer plano el cuidado, la integración y las capacidades de cada persona. En la misa por las familias, el Papa reconoció las heridas de la precariedad, la violencia y las adicciones. El progreso debe poder llegar hasta esas realidades cotidianas.

Ante el mundo del trabajo, insistió en que una persona vale más que su rendimiento. Es una advertencia especialmente pertinente cuando la inteligencia artificial transforma tareas y profesiones. Incorporar tecnología exige preparar a las personas para aprovecharla y ofrecerles oportunidades durante la transición. La eficiencia tiene valor; también lo tienen la formación y la posibilidad de construir un proyecto de vida.

El encuentro interreligioso destacó la escucha, el silencio y la libertad. Las vísperas con los obispos y los equipos sinodales subrayaron la unidad en la diversidad. Son disposiciones necesarias para una sociedad que discute cada vez más a través de pantallas, para poder atender, comprender diferencias y reconocer algo compartido.

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En Córdoba, el ejemplo de los santos argentinos vinculó la fe con la entrega concreta. Después, ante sacerdotes, religiosos y agentes pastorales, León XIV pidió examen de conciencia y disposición a corregirse. Hubo una exigencia de coherencia dirigida también hacia dentro de la Iglesia; las convicciones deben expresarse en la conducta y conservar la humildad de revisar sus propios errores.

Con los jóvenes, la libertad ocupó un lugar central. El Papa advirtió sobre la apariencia, la popularidad y los placeres que pueden terminar esclavizando. En una cultura digital atravesada por la búsqueda de aprobación, esas palabras invitan a recuperar el gobierno de la propia vida. Elegir requiere algo más que disponer de opciones; exige criterio, para reconocer cuáles opciones merecen nuestra atención.

Finalmente, en la cárcel sostuvo la posibilidad de recomenzar a partir de ese momento de reinserción social, y en Luján propuso un camino de reconciliación y misión. La esperanza apareció como una fuerza capaz de movilizar cambios, reconocer faltas y abrir un futuro incluso donde parece haberse cerrado.

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Este recorrido permite volver al desafío que está en el origen de su nombre. La revolución digital puede ampliar nuestras capacidades para educar, investigar, producir y cuidar. Debemos impulsarla con una conciencia clara de sus fines. La inteligencia artificial será una herramienta valiosa en la medida en que fortalezca nuestra autonomía y podamos responder por las decisiones que tomamos con ella.

En estos días volvió a circular la expresión de Parravicini sobre “el comienzo del comienzo”, asociada al encuentro entre Milei y el Papa... más que una predicción comprobada, podemos tomarla como una imagen de nuestra expectativa de renovación y de una abundancia que todavía debemos aprender a convertir en bienestar.