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Un motociclista hirió a un inspector de tránsito porque le retuvieron la moto

Un motociclista fue infraccionado y habría intentado retirarse del operativo en Siria y España. Un inspector sufrió una lesión en una pierna.

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17 de septiembre de 2026 a las 10:45 p. m.
Un motociclista hirió a un inspector de tránsito porque le retuvieron la moto
Al retener la motociclista el conductor se enojó con los agentes de Tránsito.Foto: LA OPINION

Un operativo de control vehicular en la vía pública terminó este jueves con un inspector municipal lesionado y una motocicleta secuestrada, luego de que un conductor intentara retirarse del procedimiento tras ser infraccionado por faltas vinculadas con la documentación obligatoria para circular.

El procedimiento se desarrollaba alrededor de las 19:00 en la intersección de las calles Siria y España, en el barrio Acevedo, donde agentes municipales de la Inspección General de Tránsito realizaban controles habituales sobre vehículos y conductores.

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Durante el operativo, los inspectores detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un ciudadano mayor de edad y solicitaron la documentación reglamentaria correspondiente para verificar que el rodado y su conductor se encontraran en condiciones legales de circulación.

Enojo del motociclista

De acuerdo con la información suministrada sobre el procedimiento, durante la verificación los agentes constataron infracciones relacionadas con la falta de documentación reglamentaria. Ante esta situación, procedieron a confeccionar el acta de infracción correspondiente y a continuar con las actuaciones administrativas previstas para este tipo de situaciones.

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En ese contexto, el conductor habría reaccionado de manera ofuscada frente a la intervención de los agentes y habría intentado retirarse del lugar con la motocicleta, generándose una situación que derivó en la lesión de uno de los inspectores que participaban del operativo.

Agente lesionado durante el operativo

Según se informó, durante el episodio el inspector sufrió una lesión en una de sus piernas. Los restantes agentes intervinieron para evitar que el conductor pudiera abandonar el lugar con el rodado, que finalmente quedó secuestrado y fue puesto a disposición del Juzgado de Faltas.

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La intervención de los agentes permitió completar el procedimiento y preservar la motocicleta involucrada, mientras se avanzaba con las actuaciones administrativas derivadas de las infracciones constatadas durante el control.

El episodio también derivó en una denuncia penal por la lesión sufrida por el trabajador municipal. Personal de Tránsito se trasladó posteriormente a la sede de la Comisaría Tercera de Pergamino para formalizar la presentación.

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Denuncia de los inspectores

En la dependencia policial se dio intervención a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso el inicio de las actuaciones legales correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

De esta manera, el procedimiento iniciado como un control de documentación y circulación terminó con dos vías de actuación: por un lado, la intervención del Juzgado de Faltas respecto de las infracciones detectadas y el secuestro de la motocicleta; por otro, la investigación penal originada a partir de la lesión denunciada por el inspector municipal.

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La causa judicial deberá establecer con precisión cómo se desarrolló el episodio ocurrido durante el operativo y las circunstancias que rodearon la lesión del agente. Mientras tanto, la motocicleta permanece a disposición del Juzgado de Faltas en el marco de las actuaciones administrativas correspondientes.

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