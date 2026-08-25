Un joven fue a buscar a su hermana a una fiesta, terminó en una trifulca violenta y le robaron la moto

> Un joven fue a buscar a su hermana a una fiesta, terminó en una trifulca violenta y le robaron la moto

Policiales

Un joven de 19 años denunció que le sustrajeron su Honda Titan durante una pelea en una fiesta del Club Náutico. y luego la recuperó.

Un robo de moto fue denunciado durante la madrugada del sábado en inmediaciones del Club Náutico de Pergamino, donde un joven de 19 años aseguró que dejó su motocicleta para ingresar al salón y terminó involucrado indirectamente en una pelea que derivó en daños y la posterior sustracción del vehículo.

El episodio se produjo alrededor de las 6:30 del sábado, en el sector de calle Intendente Biscayart al 400, frente a la ribera del Arroyo Pergamino, donde funciona el salón de eventos del Club Náutico. De acuerdo con la denuncia policial, el joven había llegado hasta el lugar para buscar a un familiar que se encontraba en una fiesta.

La situación cambió cuando, en el interior del salón, se habría iniciado una pelea entre varias personas. Según el relato incorporado a la denuncia, a raíz de la trifulca una persona salió hacia el exterior del establecimiento y, en ese contexto, se produjeron daños sobre la motocicleta que el joven había dejado estacionada en las inmediaciones.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la exposición realizada ante las autoridades, la motocicleta fue sustraída y trasladada por calle Intendente Biscayart en dirección al bulevar Rocha. La denuncia fue radicada bajo la carátula “Robo” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, a cargo de la fiscal doctora Anghileri.

El vehículo sustraído es una Honda Titan, modelo 2015, de color negro con detalles en rojo. Se trata de una motocicleta que tenía colocada la patente 831-LMW. En la denuncia también fueron consignados los números correspondientes al cuadro y al motor para facilitar su identificación en caso de ser localizada.

La investigación se inició a partir de las actuaciones policiales y de las medidas dispuestas por la fiscalía interviniente. Entre ellas se estableció la realización de tareas investigativas destinadas a determinar quiénes participaron de la pelea, establecer las circunstancias en las que se produjo el daño sobre la motocicleta y determinar quién o quiénes se llevaron el rodado.

En el expediente también aparece mencionada una mujer cuya identidad y demás datos, según consta en la actuación policial, se encontraban pendientes de establecer. Por el momento, la información oficial no permite atribuirle responsabilidad penal por el robo de moto, por lo que cualquier hipótesis deberá ser corroborada mediante las medidas investigativas ordenadas por la Justicia.

La recuperación de la motocicleta Horas después del episodio se produjo una novedad favorable para el joven damnificado. Según contó posteriormente, recibió un llamado telefónico anónimo en el que le indicaron dónde se encontraba su motocicleta.

“Sí, la recuperé. Me llamaron por anónimo diciéndome dónde estaba y la fui a buscar”, relató el joven al referirse a la recuperación del vehículo.

De esta manera, la Honda Titan pudo ser localizada luego de haber sido sustraída durante la madrugada, aunque la investigación judicial continúa para establecer con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos y quiénes estuvieron involucrados en el robo de moto.

Seguí leyendo Deportes Segundo puesto para Alfonso Pedersoli en la cuarta fecha de Fenoba

El caso quedó registrado como P.P. N° 483 y continúa bajo intervención de la UFI N° 6. Las autoridades procuran reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia completa ocurrida durante la fiesta, identificar a los participantes de la pelea y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

La investigación también deberá establecer si la sustracción de la motocicleta estuvo directamente vinculada con la pelea registrada en el lugar o si se trató de una acción posterior aprovechando la confusión generada por el enfrentamiento. Para ello, serán relevantes los testimonios de quienes se encontraban en el salón y en las inmediaciones durante la madrugada.