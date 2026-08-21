Pergamino: la Brigada Motorizada detuvo a un sujeto con pedido de captura activo

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Un sujeto de 30 años fue arrestado durante un operativo de identificación en la vía pública. Tenía un requerimiento judicial vigente por amenazas.

La Brigada Motorizada de la Policía Local detuvo este jueves en Pergamino a un sujeto de 30 años que registraba un pedido de captura activo desde enero de 2025, durante un procedimiento de identificación realizado en la vía pública.

Operativo de identificación El procedimiento se concretó alrededor de las 19:05 en la intersección de las calles Neuquén e Irlanda, donde efectivos de la Motorizada de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) realizaban tareas de identificación de personas.

Durante la verificación de los datos personales de uno de los sujetos identificados, los agentes constataron que se trataba de Marco Julián Tobares, de 30 años, sobre quien pesaba un requerimiento judicial vigente.

La consulta a los sistemas policiales permitió establecer que el pedido de captura se encontraba activo y había sido dado de alta el 14 de enero de 2025.

Pedido judicial vigente De acuerdo con la información oficial, el requerimiento había sido solicitado por el Juzgado de Garantías N.° 1 del Departamento Judicial Pergamino y estaba vinculado a una causa caratulada como “Amenazas, violación de domicilio y daño”.

Ante la confirmación del pedido judicial, los integrantes de la Brigada Motorizada procedieron a detener al sujeto y trasladarlo a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.

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El procedimiento quedó bajo intervención de la Comisaría Tercera de Pergamino, dependencia a la que fue trasladado el detenido junto con las actuaciones correspondientes.

Intervino la Comisaría Tercera La detención se produjo en el marco de los operativos preventivos que desarrolla la Policía Local en distintos sectores de la ciudad, mediante controles e identificación de personas en la vía pública.

Según el reporte policial, una vez constatada la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos concretaron el arresto y dieron intervención a la autoridad judicial competente para determinar los pasos procesales a seguir.