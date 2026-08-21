Barrio Belgrano: recuperaron motocicleta robada minutos antes tras persecución de la Policía Local este jueves

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Los integrantes de la brigada motorizada recuperaron una motocicleta robada minutos antes, luego de una persecución que terminó con el rodado abandonado tras la denuncia.

En el barrio Belgrano, efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local recuperaron este jueves una motocicleta que había sido sustraída minutos antes de la vereda de una vivienda. El rodado fue localizado tras una persecución, cuando un sujeto lo abandonó y escapó a pie antes de ser alcanzado.

Robo de motocicleta El hecho comenzó alrededor de las 18:30, cuando David Ríos Salazar, de 24 años, advirtió que le habían sustraído su motocicleta Keller 100 cc, de color gris, dominio A241KNE, que había dejado estacionada en la vereda de su vivienda ubicada en calle Alberdi al 1800.

Según la denuncia radicada posteriormente, el rodado se encontraba con la traba de volante colocada. El lugar cuenta además con cámaras de seguridad vecinales, por lo que desde la investigación se dispuso el relevamiento de las imágenes para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción e identificar al responsable.

La causa fue caratulada como robo agravado por tratarse de una motocicleta dejada en la vía pública y quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2, a cargo del fiscal de turno.

Policia Local recuperó el rodado La recuperación se produjo cerca de las 20:20, aproximadamente dos horas después de la denuncia. Integrantes de la Brigada Motorizada de la Policía Local (UPPL) realizaban tareas preventivas cuando localizaron la motocicleta en inmediaciones de calle Niñas de Ayohuma, hacia el fondo, en el barrio Belgrano.

De acuerdo con la información incorporada a las actuaciones, los efectivos detectaron al rodado y observaron que era conducido por un sujeto que, al advertir la presencia policial, inició una fuga.

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La persecución se extendió por el sector hasta que el sospechoso decidió abandonar la motocicleta y continuar la huida a pie. Los efectivos lograron recuperar el vehículo, aunque el individuo consiguió escapar del lugar y, al cierre de esta información, no había sido identificado ni detenido.

Investigación por el robo Tras el hallazgo, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para las diligencias correspondientes. El procedimiento fue comunicado a la UFIyJ N.º 2 y las actuaciones continuaron en la Comisaría Segunda de Pergamino.

La investigación procura ahora determinar quién fue el responsable de la sustracción y establecer si las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio de la víctima y otros registros de videovigilancia pueden aportar elementos para identificarlo.

La Policía también deberá avanzar con las pericias y diligencias destinadas a confirmar la identidad del rodado recuperado y documentar las circunstancias en las que fue encontrado.