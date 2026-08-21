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Detuvieron a un sujeto con pedido de captura por una causa de violencia familiar

La Policía Local detuvo en Pergamino a un sujeto de 28 años que tenía un pedido de captura activo desde el martes por una causa de protección contra la violencia familiar.

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20 de agosto de 2026 a las 10:44 p. m.
Detuvieron a un sujeto con pedido de captura por una causa de violencia familiar
La Policía Local detuvo a un sujeto con pedido de captura por violencia familiar.

Un sujeto de 28 años fue detenido este jueves en Pergamino luego de que efectivos de la Policía Local detectaran, durante un operativo de identificación en la vía pública, que registraba un pedido de captura activo en el marco de una causa de protección contra la violencia familiar.

Captura por violencia familiar

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 22:15 en la intersección de las calles Salta y Güemes, donde efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), pertenecientes a la Brigada Motorizada, realizaban tareas de identificación de personas.

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Durante el operativo, los uniformados identificaron al sospechoso de 28 años, y al consultar sus datos en los sistemas policiales constataron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

De acuerdo con la información oficial, la medida judicial había sido registrada el martes 18 de agosto y estaba vinculada con una causa caratulada “Protección contra la Violencia Familiar”.

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La solicitud de captura había sido emitida por el Juzgado de Familia Nº 1 de Pergamino, en el marco de una disputa familiar que había sido judicializada y que derivó en la intervención de la Justicia.

Pedido judicial vigente

Una vez confirmado el requerimiento judicial, los agentes procedieron a detener al sujeto y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Tercera de Pergamino, donde se realizaron las actuaciones legales de rigor.

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La intervención policial se produjo a partir de un procedimiento preventivo de identificación en la vía pública y permitió hacer efectivo un requerimiento judicial que se encontraba vigente desde hacía dos días.

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Según el parte policial, la actuación estuvo a cargo de personal de la UPPL Motorizada, en jurisdicción de la Comisaría Tercera, dependiente de la Policía de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

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El detenido quedó a disposición del Juzgado de Familia Nº 1 de Pergamino, organismo que deberá determinar las medidas procesales correspondientes en relación con la causa de protección contra la violencia familiar.

Violencia familiar judicializada

La intervención forma parte de las tareas de prevención y control que realizan los efectivos policiales mediante operativos de identificación en distintos sectores de Pergamino. En este caso, una consulta de antecedentes permitió detectar la existencia de un requerimiento judicial reciente y concretar la detención.

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La causa se encuentra vinculada con una situación de violencia familiar que ya había sido puesta en conocimiento de la Justicia y sobre la cual interviene específicamente el fuero de Familia.

Tras la detención, el procedimiento continuó con el traslado del sujeto y la confección de las actuaciones correspondientes, quedando su situación a disposición del órgano judicial que había requerido su captura.

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