Un camión casi quedó trabado al intentar pasar bajo el puente ferroviario de la ruta 188 en Pergamino

> Un camión casi quedó trabado al intentar pasar bajo el puente ferroviario de la ruta 188 en Pergamino

Pergamino

Un camión con un carretón que transportaba equipamiento de gran altura casi quedó trabado bajo el puente ferroviario de la ruta 188 y necesitó varias maniobras.

Un camión con semirremolque tipo carretón que trasladaba un equipamiento de grandes dimensiones y considerable altura casi quedó trabado al intentar pasar bajo el puente ferroviario de la ruta nacional 188, en Pergamino. El conductor debió realizar varias maniobras a muy baja velocidad, avanzando y retrocediendo, hasta encontrar la posición que le permitió continuar hacia San Nicolás.

Extrema tensión Momentos de extrema tensión vivieron durante la tarde de este jueves transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona del puente ferroviario ubicado sobre la ruta nacional 188, a la altura de avenida Marcelino Ugarte y Venini, cuando un camión de gran porte tuvo serias dificultades para atravesar por debajo la estructura.

El episodio ocurrió alrededor de las 16:00, cuando el vehículo de transporte pesado circulaba desde el sector conocido como Cruce de Caminos con dirección hacia San Nicolás. El camión llevaba un semirremolque tipo carretón de tres ejes sobre el que trasladaba un equipamiento destinado a maquinaria pesada, cuya altura generó el inconveniente al momento de intentar pasar por debajo del puente.

Camión bajo puente ferroviario La parte superior del equipamiento transportado llegó a hacer tope con la estructura del puente ferroviario, dejando al vehículo prácticamente al límite de sus posibilidades para continuar avanzando. El camión casi quedó trabado debajo del puente, situación que obligó al conductor a detener la marcha y comenzar una compleja serie de maniobras para intentar superar el obstáculo.

La escena generó preocupación entre las personas que se encontraban en las inmediaciones y entre los automovilistas que circulaban por la ruta nacional 188. Durante varios minutos, el conductor debió realizar movimientos extremadamente lentos y precisos para evitar que la carga quedara encajada contra la estructura.

El chofer avanzaba unos metros y luego debía colocar el vehículo en reversa para modificar progresivamente su posición. La operación se repitió varias veces hasta conseguir encontrar el punto exacto que permitiera contar con los centímetros necesarios para atravesar el puente.

Maniobras bajo puente ferroviario La particularidad de la maniobra estuvo en que el conductor debió aprovechar la diferencia de altura existente en el propio sector de circulación. Para poder salir de la situación, buscó ubicar la parte más elevada del conjunto del vehículo y la carga sobre el sector más bajo del asfalto, mientras procuraba que la zona de mayor altura del equipamiento coincidiera con el punto de mayor despeje disponible debajo del puente.

A muy baja velocidad, el camión avanzaba y retrocedía en reiteradas oportunidades. Cada movimiento permitía corregir unos centímetros la posición del semirremolque hasta encontrar la trayectoria adecuada.

La situación se extendió durante aproximadamente cinco minutos. El conductor debió actuar con extrema precisión porque un movimiento incorrecto podía provocar que el equipamiento volviera a hacer contacto con la estructura del puente ferroviario o que el camión quedara definitivamente trabado.

Finalmente, después de varias maniobras hacia adelante y en reversa, el chofer consiguió encontrar el punto de paso y logró atravesar completamente el puente. Una vez superado el obstáculo, el camión pudo retomar su recorrido en dirección a San Nicolás.

Transporte pesado El episodio se registró en un sector de la ruta nacional 188 caracterizado por el movimiento constante de vehículos particulares y unidades de transporte de cargas. La presencia del puente ferroviario representa un punto que debe ser tenido especialmente en cuenta por los conductores que trasladan cargas de gran altura.

En este caso, las dimensiones del equipamiento transportado redujeron considerablemente el margen disponible entre la carga y la estructura superior del puente. La situación quedó expuesta cuando el conjunto comenzó a avanzar y la parte superior del equipo llegó a tocar el puente.

La dificultad no estuvo relacionada con una avería mecánica del camión, sino con la necesidad de encontrar una posición determinada para que la carga pudiera atravesar el espacio disponible. La diferencia en la altura del asfalto fue determinante para que el conductor pudiera completar la maniobra.

El carretón de tres ejes utilizado para el traslado es un tipo de semirremolque empleado habitualmente para transportar equipamiento y maquinaria pesada. En este caso, la carga presentaba dimensiones que exigieron al conductor realizar un procedimiento cuidadoso para superar el obstáculo.

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Camión continuó viaje Luego de varios intentos, el vehículo consiguió superar el puente ferroviario sin quedar definitivamente atrapado y continuó su recorrido hacia San Nicolás. La maniobra fue observada durante varios minutos por las personas que se encontraban en la zona y por quienes transitaban por la ruta.

El episodio volvió a poner de manifiesto las dificultades que pueden presentarse en el traslado de cargas de grandes dimensiones cuando los vehículos deben atravesar puentes, pasos bajo nivel u otras estructuras con limitaciones de altura.

Para este tipo de transportes resulta fundamental conocer previamente las características del recorrido y las dimensiones de los lugares por los que deberá circular la unidad. Una diferencia de pocos centímetros puede ser determinante para permitir o impedir el paso de una carga de gran porte.