> Ramallo: La EES N° 2 organiza la segunda Maratón "Cuento con Vos" para instalar aires acondicionados

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La comunidad educativa de la EES N° 2 de Ramallo abrió las inscripciones para la carrera solidaria del 9 de agosto. Lo recaudado será destinado a instalar equipos de aire acondicionado en las aulas.

La Escuela de Educación Secundaria N° 2 de Ramallo lanzó la inscripción para la segunda edición de la Maratón "Cuento con Vos", una propuesta deportiva y solidaria que se realizará el domingo 9 de agosto. La iniciativa busca reunir fondos para concretar la instalación de equipos de aire acondicionado en las aulas del establecimiento.

Maratón solidaria en Ramallo: recorridos, horarios e inscripción La competencia ofrecerá dos modalidades para que puedan participar corredores de distintos niveles: un circuito recreativo de 3 kilómetros y otro competitivo de 10 kilómetros.

La acreditación y entrega de kits se desarrollará entre las 7:30 y las 9:30, mientras que la jornada incluirá premiación por categorías para los mejores clasificados. Además, todos los participantes que completen cualquiera de los recorridos recibirán una medalla finisher como reconocimiento.

El valor de la inscripción fue fijado en 20.000 pesos, e incluirá el kit de participación. Como incentivo adicional, los primeros 100 inscriptos recibirán una remera conmemorativa del evento.

El objetivo solidario de la Maratón "Cuento con Vos" Desde la Asociación Cooperadora explicaron que todo lo recaudado será destinado a financiar la instalación de los equipos de aire acondicionado en las aulas de la institución.

Durante 2025, gracias al trabajo conjunto entre la comunidad educativa y la cooperadora, fue posible adquirir los equipos. En esta nueva edición de la maratón, el desafío será reunir el dinero necesario para cubrir los materiales y la mano de obra que demanda su colocación, con el propósito de mejorar las condiciones de estudio de los alumnos.

Cómo inscribirse a la Maratón "Cuento con Vos" Las personas interesadas en participar ya pueden realizar su inscripción a través de la Asociación Cooperadora de la EES N° 2, utilizando el alias COOPSEC2.

También se puede solicitar información o completar el proceso de inscripción comunicándose a los teléfonos 3407-434728 y 3407-437811.