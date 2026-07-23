Ramallo: A los 90 años, Elena Settimi representará a la ciudad en la final de los Juegos Bonaerenses

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Con una vida dedicada al arte, Elena Settimi será la participante de mayor edad de la delegación ramallense en Mar del Plata y buscará destacarse en la disciplina Pintura.

Con 90 años y una historia marcada por la pasión por el arte, Elena Settimi representará a Ramallo en la final provincial de los Juegos Bonaerenses. Será la integrante de mayor edad de la delegación local y competirá en la disciplina Pintura, demostrando que el talento y las ganas de superarse no tienen límites.

Elena Settimi llevará su talento artístico a Mar del Plata La historia de Elena comenzó en su infancia, cuando vivía en la localidad de El Paraíso. Allí descubrió su amor por la pintura y, de manera completamente autodidacta, desarrolló una pasión que la acompañó durante toda su vida. A pesar del paso de los años, nunca abandonó los pinceles y continuó perfeccionando su técnica.

Este año decidió dar un paso diferente. Motivada por su profesora Gabriela Martínez, se inscribió por primera vez en los Juegos Bonaerenses dentro de la disciplina Pintura. Sin embargo, aseguró que su objetivo nunca fue competir por un premio o viajar a la final provincial.

"No lo hice por ir a Mar del Plata, solamente me llevó a que conocieran lo que hace mi profe", expresó con humildad, reflejando el espíritu con el que afronta esta nueva experiencia.

La obra que emocionó al jurado en los Juegos Bonaerenses Para la etapa local del certamen, Elena presentó una pintura al óleo realizada con espátula. La obra representa un patio colonial inspirado en los recuerdos de su niñez, una imagen cargada de historia, emociones y vivencias personales que logró captar la atención del jurado.

Gracias a ese trabajo artístico obtuvo el pase a la instancia final de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata junto a representantes de toda la provincia de Buenos Aires.

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Durante el acto de cierre de la etapa local, el Municipio de Ramallo le entregó un reconocimiento especial por ser la participante de mayor edad de la delegación, destacando no solo su desempeño artístico sino también el ejemplo de perseverancia y compromiso que representa para toda la comunidad.

Un mensaje inspirador para los adultos mayores Más allá de la competencia, Elena Settimi dejó un mensaje que resume su filosofía de vida y que se convirtió en una verdadera invitación para quienes transitan la adultez mayor.

"Nunca se dejen estar, siempre estén en actividad. Hay tantas cosas para hacer", afirmó, alentando a mantener una vida activa y a descubrir nuevas pasiones sin importar la edad.