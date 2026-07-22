El Concejo de Ramallo debatirá el convenio para construir la rotonda de Ruta 51 y avenida Dusso

> El Concejo de Ramallo debatirá el convenio para construir la rotonda de Ruta 51 y avenida Dusso

Región

El proyecto será tratado este jueves en sesión ordinaria y busca habilitar una obra clave para mejorar la seguridad vial y el acceso a la ciudad.

El Honorable Concejo Deliberante de Ramallo analizará este jueves el proyecto de ordenanza que autoriza la firma del convenio para ejecutar la nueva rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 51 y la avenida Dusso. La iniciativa apunta a mejorar la circulación vehicular, fortalecer la seguridad vial y optimizar uno de los principales accesos a la ciudad.

El Concejo de Ramallo tratará el convenio para la nueva rotonda El expediente será debatido durante la sesión ordinaria prevista para este jueves, luego de haber obtenido despacho favorable en el plenario de las comisiones de Obras Públicas, Legislación y Presupuesto.

Durante el tratamiento en comisión, el secretario de Obras Públicas, Leandro Torri, expuso los alcances del proyecto, respondió las consultas formuladas por los concejales y presentó modificaciones que fueron incorporadas al texto tras el intercambio con los distintos bloques políticos.

La presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Isarra, destacó el trabajo realizado en las comisiones y remarcó que el expediente estuvo a disposición de todos los concejales para facilitar un análisis técnico y consensuado. Según indicó, varias observaciones y sugerencias fueron incorporadas a la versión final que será sometida a votación.

Una obra vial para mejorar la seguridad y la conectividad Desde el Departamento Ejecutivo sostienen que la aprobación del convenio permitirá agilizar los procedimientos administrativos necesarios para avanzar con una de las obras de infraestructura vial más importantes previstas para el distrito.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 51 y la avenida Dusso, además de la continuidad del pavimento sobre esta última arteria, una intervención que busca ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a motociclistas y peatones.

Seguí leyendo Región San Pedro: La Escuela Municipal de Softbol vivió su histórico debut en el Campeonato Nacional Infantil

El cruce es considerado uno de los puntos estratégicos para el ingreso y egreso de la ciudad, por lo que la obra apunta a reducir riesgos de siniestros y mejorar la circulación diaria.

El Ejecutivo busca acelerar los plazos para iniciar los trabajos Las autoridades municipales consideran que la aprobación de la ordenanza permitirá avanzar con mayor rapidez en la ejecución del proyecto, reduciendo los tiempos administrativos para su puesta en marcha.

Además de mejorar la seguridad vial, la obra favorecerá la conectividad entre distintos sectores de Ramallo, especialmente el acceso al barrio Matadero y a otras zonas del partido, facilitando el tránsito de vecinos, transporte y servicios.