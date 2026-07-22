Reciclaje en San Nicolás: este miércoles el Punto Verde llegará al barrio Del Carmen

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San Nicolás

La Cooperativa El Palenque realizará una nueva jornada de recepción de residuos reciclables en barrio Del Carmen para fomentar la separación en origen y el cuidado ambiental.

Los vecinos de la ciudad de San Nicolás tendrán una nueva oportunidad para colaborar con el cuidado del ambiente a través de una nueva jornada del programa Punto Verde. La iniciativa, organizada por la Cooperativa El Palenque, se desarrollará este miércoles por la tarde en barrio Del Carmen y permitirá acercar distintos materiales reciclables para su recuperación y reutilización.

Punto Verde en barrio Del Carmen: dónde y cuándo será la jornada La actividad tendrá lugar este miércoles, de 14:00 a 17:00, en la intersección de las calles Morteo y Primavera, donde integrantes de la Cooperativa El Palenque recibirán los residuos reciclables que acerquen los vecinos.

Como ocurre en cada edición del Punto Verde, el objetivo es facilitar un espacio accesible para que la comunidad pueda disponer correctamente aquellos materiales que, en lugar de convertirse en residuos, pueden reincorporarse al circuito productivo mediante procesos de reciclaje.

La propuesta se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer la participación ciudadana en las políticas ambientales locales y promover hábitos responsables en el manejo de los residuos domiciliarios.

Qué materiales reciclables podrán llevar los vecinos Durante la jornada se recibirán distintos tipos de materiales reciclables, entre ellos:

Cartón.

Papel.

Vidrio.

Plásticos.

Metales.

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Nylon.

Telas.

Desde la organización remarcaron que todos los elementos deberán entregarse limpios y secos, ya que esa condición resulta indispensable para facilitar las tareas de clasificación, optimizar el proceso de recuperación y garantizar que los materiales puedan ser reciclados de manera eficiente.

También recordaron que separar correctamente los residuos desde los hogares mejora significativamente la calidad del material recuperado y reduce la cantidad de desechos que terminan en los rellenos sanitarios.

La importancia del reciclaje para el ambiente en San Nicolás La jornada forma parte del trabajo permanente que desarrolla la Cooperativa El Palenque para ampliar la red de Puntos Verdes en distintos barrios de San Nicolás y fomentar una gestión integral de los residuos urbanos.

Además de incentivar la separación en origen, estas acciones contribuyen a disminuir el impacto ambiental generado por los residuos sólidos urbanos, reducen la contaminación y permiten recuperar materiales que pueden transformarse en nuevos productos.

Al mismo tiempo, el programa fortalece el trabajo de los recicladores urbanos, quienes cumplen un rol fundamental dentro de la economía circular al clasificar y recuperar materiales que vuelven a incorporarse al circuito productivo.