Un adulto se lastimó la nariz de un disparo al intentar quitarse la vida

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Policiales

Un octogenario sufrió una herida en el rostro tras intentar quitarse la vida con una carabina en una vivienda de calle Emilio R. Coni al 1000.

Un octogenario resultó herido durante un intento de autoeliminación ocurrido en una vivienda de calle Emilio R. Coni al 1000. El adulto mayor sufrió una lesión en la zona de la nariz y fue asistido por personal del SAME, que lo trasladó al Hospital San José, donde quedó en observación y fuera de peligro.

Autoeliminación bajo investigación El episodio se produjo durante la noche del miércoles y fue reportado a las autoridades luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una situación ocurrida en una vivienda ubicada en inmediaciones de Emilio R. Coni al 1000.

Según consta en las actuaciones policiales, personal de seguridad fue comisionado al domicilio alrededor de las 19:56 de este miércoles. Al arribar, los efectivos entrevistaron a una familiar del adulto mayor, quien informó lo ocurrido y permitió conocer las primeras circunstancias del grave episodio.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, el jubilado, de 83 años, habría intentado quitarse la vida utilizando una carabina. Como consecuencia de la acción sufrió una lesión en el rostro, localizada específicamente en la zona nasal.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la intervención de una ambulancia del SAME. Los profesionales médicos asistieron al octogenario en el domicilio y posteriormente dispusieron su traslado al nosocomio local para una evaluación más exhaustiva.

Herida en la zona nasal El adulto mayor ingresó al área de guardia de adultos del Hospital San José, donde quedó internado en observación. De acuerdo con la información consignada en las actuaciones, la lesión que presentaba no ponía en riesgo su vida.

La intervención médica permitió controlar la situación y establecer que, pese a la utilización de un arma de fuego y a la herida sufrida, el paciente se encontraba fuera de peligro al momento de ser asistido.

La rápida llegada de los servicios de emergencia resultó fundamental para brindar atención al octogenario y determinar su traslado al centro asistencial, donde continuaba bajo seguimiento médico.

Por tratarse de un episodio ocurrido en el ámbito privado, las circunstancias que llevaron al adulto mayor a tomar esa determinación son materia de investigación y no fueron informadas oficialmente.

Investigación por autoeliminación La intervención policial derivó en la formación de una causa judicial caratulada como “Tentativa de suicidio”, en el marco de una investigación que quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7.

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La fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas tendientes a documentar lo ocurrido y reconstruir las circunstancias previas y posteriores al episodio.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la recepción de testimonios y otras actuaciones destinadas a establecer con precisión la mecánica del hecho. También se procura determinar las circunstancias relacionadas con el arma de fuego utilizada durante el intento de autoeliminación.

La investigación se desarrolla bajo el expediente identificado como IPP Nº 12-00-5846-26 y las actuaciones preventivas correspondientes.

Intervención del SAME La presencia del SAME fue requerida inmediatamente después de que los familiares advirtieran la situación. Los profesionales realizaron la primera asistencia y evaluaron la lesión que el octogenario presentaba en el rostro.

Luego del traslado, el adulto mayor permaneció en observación en la guardia de adultos del Hospital San José. Las primeras informaciones médicas indicaron que no existía riesgo de vida.

Mientras tanto, los investigadores continuaron con las actuaciones judiciales correspondientes para documentar el episodio y establecer todos los detalles vinculados con el intento de autoeliminación.

El caso generó la intervención conjunta de efectivos policiales, personal sanitario y autoridades judiciales, como ocurre ante este tipo de episodios, en los que además de determinar las circunstancias del hecho resulta necesario resguardar a la persona involucrada y garantizar su atención médica.