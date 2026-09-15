Un adolescente trasladó al Hospital al amigo que apuñalaron en la vía pública

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Policiales

Un adolescente herido con un elemento cortopunzante ingresó al Hospital San José tras una pelea en calle Córdoba. Permanece internado y estable.

Un adolescente herido con un elemento cortopunzante ingresó durante la madrugada al Hospital San José de Pergamino, luego de una discusión ocurrida en calle Córdoba. El paciente, de 15 años, sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y un neumotórax derecho. Permanece internado en la Sala de Cuidados Intensivos, sin riesgo de vida, según el último parte médico.

El hecho comenzó a ser investigado a partir de la intervención de efectivos policiales, luego de que el adolescente llegara por sus propios medios a la guardia del Hospital San José, acompañado por un amigo de su misma edad.

De acuerdo con las actuaciones incorporadas a la causa, el ingreso al centro asistencial se produjo alrededor de las 2:10 de este martes. El adolescente manifestó ante los primeros intervinientes que momentos antes circulaba por calle Córdoba cuando se acercó otro masculino y se inició una discusión.

Siempre de acuerdo con su relato, durante el enfrentamiento el otro involucrado habría extraído un elemento cortopunzante y le habría provocado varias heridas. Las actuaciones consignan lesiones en la zona del tórax derecho, la región lumbar izquierda y el miembro superior izquierdo.

Neumotórax por las heridas El estado de salud fue informado posteriormente por el médico de guardia, quien indicó que el adolescente permanecía internado con un neumotórax derecho asociado a una herida cortopunzante en la fosa lumbar izquierda y otra lesión en el brazo izquierdo.

El parte médico precisó que el paciente se encontraba alojado en la Sala de Cuidados Intensivos y que no presentaba riesgo de vida al momento de la evaluación, aunque quedó bajo seguimiento médico debido a la posibilidad de complicaciones derivadas de las lesiones sufridas.

La atención hospitalaria permitió establecer la gravedad de las heridas y la necesidad de mantener al adolescente internado para su evolución. Por tratarse de un paciente menor de edad, se preservan aquellos datos personales que no resultan necesarios para la información pública sobre el caso.

Investigación por adolescente herido La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, que interviene en una causa inicialmente caratulada como Lesiones, correspondiente a la IPP Nº 12-00-006344-26/00.

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La instrucción judicial dispuso una serie de medidas tendientes a determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión y establecer la identidad del involucrado señalado en el relato del adolescente.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la búsqueda de posibles testigos que puedan aportar información sobre lo ocurrido en calle Córdoba. También interviene personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) en las tareas investigativas.

Las actuaciones fueron iniciadas a partir de un acta remitida por la Comisaría Segunda de Pergamino y posteriormente continuaron con intervención de otras dependencias policiales, según las medidas dispuestas por la fiscalía.

Adolescente herido: buscan cámaras Los investigadores procuran reconstruir la secuencia previa y posterior a la agresión mediante registros de cámaras de seguridad y testimonios. El objetivo es establecer cómo se inició la discusión, identificar al otro participante y determinar con precisión las circunstancias en las que el adolescente sufrió las heridas.

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Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación y la calificación legal podría modificarse a partir de las pruebas que sean incorporadas al expediente.

Mientras tanto, el adolescente continúa internado en el Hospital San José bajo atención médica. El último parte conocido señala que no corre riesgo de vida, aunque su evolución permanece sujeta al control de los profesionales debido al neumotórax y a las restantes lesiones.