Triumph renueva la Street Triple: así es la nueva 798 RS con motor derivado de Moto2

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La moto británica estrena un motor de tres cilindros de 798 cm³ y 135 CV, un nuevo chasis de aluminio y más electrónica. Ya se lanzó en India.

20 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Fuente: Triumph Motorcycles. · 20 de noviembre de 2026 a las 08:00 a. m.

Triumph presentó la nueva Street Triple 798 RS, que incorpora un motor de tres cilindros de 798 cm³, con 135 CV y 86 Nm. El modelo 2027 estrena un chasis de aluminio, suma un paquete electrónico más completo y una pantalla TFT de siete pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

La moto se lanzó el 18 de noviembre en India, con un precio de 1.439.000 rupias. En el Reino Unido, su precio parte de las 12.925 libras.

Un motor derivado de Moto2 Triumph es el proveedor exclusivo de motores del campeonato Moto2 desde 2019. Según la marca, la experiencia de ese programa se aplicó directamente al diseño del nuevo motor, que tiene 33 cm³ más que el de la anterior Street Triple 765.

El motor de tres cilindros de 798 cm³ y el amortiguador trasero Öhlins de la Street Triple 798 RS. — Triumph Motorcycles. El motor entrega 135 CV a 11.500 r/min y 86 Nm a 9250 r/min. Triumph informó que el par aumentó alrededor de un 10 % en todo el rango de revoluciones, y que el sistema de válvulas de baja inercia deriva de su experiencia en Moto2.

Nuevo chasis de aluminio La 798 RS estrena un chasis perimetral de aluminio y pesa 183 kg en orden de marcha. Según la marca, es la Street Triple más liviana hasta ahora.

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La ficha técnica principal de la Triumph Street Triple 798 RS. — LA OPINION, con datos de Triumph Motorcycles. La suspensión combina una horquilla invertida Showa de 41 mm, totalmente regulable, y un amortiguador trasero Öhlins STX46. Los frenos delanteros son Brembo Stylema, con dos discos de 310 mm.

Más electrónica El modelo ofrece siete modos de conducción: Rain, Road, Sport, Track, Eco y dos configurables. Incluye ABS y control de tracción que funcionan en curva, control de levantamiento de la rueda delantera, control de freno motor, cambio rápido sin embrague, control de largada y control crucero.

La pantalla TFT táctil de siete pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. — Triumph Motorcycles. La pantalla TFT táctil de siete pulgadas admite Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. También tiene luces que acompañan la inclinación en las curvas y cronómetro de vueltas.