Tres gimnastas de Pergamino se preparan para competir en los Nacionales Federativos

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Pilar Acuña, Santina del Gesso y Sofía Jáuregui, integrantes del Centro Gimnástico Pergamino (CGP), lograron la clasificación a los Nacionales de gimnasia artística luego de ubicarse entre las mejores de la Federación Santafesina.

La gimnasia artística de Pergamino atraviesa un positivo momento deportivo. Las gimnastas Sofía Jáuregui, Pilar Acuña y Santina del Gesso, quienes entrenan y representan al Centro Gimnástico Pergamino (CGP), fueron seleccionadas para competir en los Torneos Nacionales Federativos de sus respectivos niveles, luego de conseguir su lugar entre las 12 mejores de la Federación Santafesina de Gimnasia.

El pase a la cita máxima del calendario nacional es el resultado de un año de regularidad y esfuerzo, coronado en el tercer y último Torneo Provincial disputado el mes pasado en Rosario, donde las pergaminenses sellaron sus clasificaciones en los rankings anuales.

Sedes y fechas de los Nacionales Cada una de las representantes locales competirá en diferentes sedes y fechas de acuerdo a su nivel y categoría: Pilar Acuña (Nivel 3, categoría Mayor): Tras consagrarse campeona en el último certamen provincial y ubicarse en el tercer puesto del ranking anual, competirá en el Nacional que se llevará a cabo en Rafaela, Santa Fe, del 11 al 14 de noviembre.

Santina del Gesso (Nivel 4, categoría Mini): Alcanzó el 12° lugar en la clasificación general y sacó su pasaje para el Campeonato Nacional de su nivel, el cual tendrá lugar en Santa Rosa, La Pampa, del 25 al 28 de noviembre. Y Sofía Jáuregui (Nivel 2, categoría Pre-mini): La más pequeña del grupo de clasificadas representará al CGP en el Nacional que se desarrollará en la localidad de Aguas Verdes, del 3 al 6 de diciembre.

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Desde el Centro Gimnástico Pergamino destacaron que detrás de este logro hay "muchas horas de entrenamiento, preparación física y técnica, esfuerzo y constancia". Asimismo, resaltaron el rol fundamental del acompañamiento brindado por las familias y las entrenadoras, pilares para sostener el proceso de las atletas.