Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y subcampeona en suelo en el Nacional Federativo
En su tercer Nacional consecutivo, la gimnasta pergaminense logró meterse entre las mejores del país en el Nivel 7 Juvenil. Además de los podios, obtuvo el 12º puesto en el All Around.
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Entre el miércoles 14 y el domingo 18, la localidad balnearia de Aguas Verdes fue escenario del exigente Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia Artística para los niveles 7, 8 y 9. Allí, la pergaminense Felicitas Capdevila Rojas volvió a dejar a la ciudad en lo más alto tras redondear una destacada actuación como integrante de la selección de la Federación de Buenos Aires.
"Feli", de 14 años, salió a escena el domingo en el Nivel 7 Categoría Juvenil, donde se midió frente a un total de 65 gimnastas. El torneo reunió a las mejores competidoras del país en representación de las federaciones de Buenos Aires, Metropolitana, Santafesina, Cordobesa, Tucumana, Entrerriana, Río Negro, San Luis y Mendocina. Fue un certamen sumamente duro, caracterizado por el alto nivel competitivo y la marcada rigurosidad de los jueces a la hora de calificar.
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A pesar de la exigencia, Capdevila Rojas cumplió con creces. Uno de sus principales objetivos en la previa era meterse entre las primeras en alguno de los ejercicios, y lo logró al consagrarse subcampeona nacional en suelo. Además, su consistente desempeño le permitió culminar en el 12º puesto en el All Around (la sumatoria de los cuatro aparatos: suelo, salto, barras asimétricas y viga) y alzarse con el título de campeona nacional por equipos junto a sus compañeras bonaerenses, un selectivo conformado por las 12 mejores gimnastas de la provincia.
Tuvo alguna falla menor en viga y barras asimétricas; detalles lógicos ante el nivel y la presión del certamen, pero que su equipo de trabajo toma como un valioso aprendizaje para seguir mejorando y perfeccionándose durante el verano.
Desde su entorno destacaron el balance sumamente positivo del año y su innegable crecimiento deportivo, fruto del trabajo constante y las ganas de superarse junto a su entrenador, Pablo Pérez, del Gimnasio Crecer de Salto. Asimismo, aprovecharon la ocasión para agradecer a la Municipalidad de Pergamino por el apoyo brindado.
Tercer Nacional y la mira en 2027
El torneo en Aguas Verdes marcó la tercera participación consecutiva de Felicitas Capdevila Rojas en un Campeonato Nacional Federativo, tras haber competido en Mendoza 2024 y en San Juan 2025. Su evolución ha sido constante y, lejos de conformarse, la pergaminense ya tiene la mirada puesta en lo que viene.
En el corto plazo, "Feli" comenzará a prepararse para la temporada 2027 con una prometedora pretemporada en la que buscará dar el salto al Nivel 8. En ese sentido, tiene programados entrenamientos intensivos durante los meses de enero y febrero bajo la supervisión de destacados entrenadores de Brasil y Argentina. El objetivo es ajustar detalles técnicos, seguir ganando confianza y llegar con la mayor solidez posible al primer torneo provincial del próximo año.