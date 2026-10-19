Felicitas Capdevila Rojas campeona por equipos y subcampeona en suelo en el Nacional Federativo

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En su tercer Nacional consecutivo, la gimnasta pergaminense logró meterse entre las mejores del país en el Nivel 7 Juvenil. Además de los podios, obtuvo el 12º puesto en el All Around.

Entre el miércoles 14 y el domingo 18, la localidad balnearia de Aguas Verdes fue escenario del exigente Campeonato Nacional Federativo de Gimnasia Artística para los niveles 7, 8 y 9. Allí, la pergaminense Felicitas Capdevila Rojas volvió a dejar a la ciudad en lo más alto tras redondear una destacada actuación como integrante de la selección de la Federación de Buenos Aires.

"Feli", de 14 años, salió a escena el domingo en el Nivel 7 Categoría Juvenil, donde se midió frente a un total de 65 gimnastas. El torneo reunió a las mejores competidoras del país en representación de las federaciones de Buenos Aires, Metropolitana, Santafesina, Cordobesa, Tucumana, Entrerriana, Río Negro, San Luis y Mendocina. Fue un certamen sumamente duro, caracterizado por el alto nivel competitivo y la marcada rigurosidad de los jueces a la hora de calificar.

El seleccionado de Buenos Aires en el primer lugar del podio durante la premiación de la prueba por equipos. A pesar de la exigencia, Capdevila Rojas cumplió con creces. Uno de sus principales objetivos en la previa era meterse entre las primeras en alguno de los ejercicios, y lo logró al consagrarse subcampeona nacional en suelo. Además, su consistente desempeño le permitió culminar en el 12º puesto en el All Around (la sumatoria de los cuatro aparatos: suelo, salto, barras asimétricas y viga) y alzarse con el título de campeona nacional por equipos junto a sus compañeras bonaerenses, un selectivo conformado por las 12 mejores gimnastas de la provincia.

Tuvo alguna falla menor en viga y barras asimétricas; detalles lógicos ante el nivel y la presión del certamen, pero que su equipo de trabajo toma como un valioso aprendizaje para seguir mejorando y perfeccionándose durante el verano.

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Desde su entorno destacaron el balance sumamente positivo del año y su innegable crecimiento deportivo, fruto del trabajo constante y las ganas de superarse junto a su entrenador, Pablo Pérez, del Gimnasio Crecer de Salto. Asimismo, aprovecharon la ocasión para agradecer a la Municipalidad de Pergamino por el apoyo brindado.

Felicitas Capdevila Rojas sobresalió en suelo y se subió al segundo lugar del podio en Aguas Verdes. Tercer Nacional y la mira en 2027 El torneo en Aguas Verdes marcó la tercera participación consecutiva de Felicitas Capdevila Rojas en un Campeonato Nacional Federativo, tras haber competido en Mendoza 2024 y en San Juan 2025. Su evolución ha sido constante y, lejos de conformarse, la pergaminense ya tiene la mirada puesta en lo que viene.