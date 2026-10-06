Tránsito pesado: instalan más limitadores de altura y refuerzan los controles en distintos sectores de Pergamino

Pergamino

Desde el Municipio se viene trabajando en la regulación de la circulación de camiones y vehículos de gran porte, con controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas y evitar que este tipo de unidades ingresen o circulen por sectores donde su presencia puede generar inconvenientes.

En el marco de las normativas vigentes en materias de controles de tránsito, la Municipalidad de Pergamino completó la instalación de dos limitadores de altura sobre calle Mansilla, una intervención que forma parte de las acciones que se vienen llevando adelante para ordenar la circulación de vehículos de gran porte, mejorar las condiciones de seguridad vial y preservar la infraestructura urbana.

Tal como adelantara LA OPINION, estos dispositivos fueron colocados en las intersecciones de Mansilla y Club Provincial y Mansilla y Los Abedules, dos puntos estratégicos para restringir el ingreso de camiones y otros vehículos que superen las dimensiones establecidas. Los limitadores cuentan con una altura máxima permitida de tres metros y están acompañados por la correspondiente señalización preventiva para advertir a los conductores con anticipación.

Tránsito pesado en la lupa La instalación de estos elementos había sido anunciada semanas atrás y los trabajos finalmente quedaron concluidos, permitiendo establecer una restricción física para evitar que el tránsito pesado utilice este tramo de calle Mansilla. De esta manera, se busca reducir el impacto que generan los vehículos de gran porte sobre el pavimento y sobre otros componentes de la infraestructura urbana.

El objetivo de la medida no se limita únicamente al cuidado de las calles. El ordenamiento del tránsito pesado también apunta a mejorar la convivencia entre los distintos tipos de vehículos y generar condiciones más seguras para quienes circulan diariamente por este sector de la ciudad, especialmente en calles que presentan una circulación urbana sostenida.

La colocación de los limitadores se incorpora, además, a un esquema más amplio de controles permanentes que se desarrolla en Pergamino sobre el tránsito pesado. Desde el Municipio se viene trabajando en la regulación de la circulación de camiones y vehículos de gran porte, con controles destinados a verificar el cumplimiento de las normas y evitar que este tipo de unidades ingresen o circulen por sectores donde su presencia puede generar inconvenientes.

En este sentido, el control del tránsito pesado tiene un doble propósito: por un lado, contribuir a la seguridad vial y reducir situaciones de riesgo para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones; y por otro, proteger la infraestructura vial, disminuyendo el deterioro que puede producir el paso reiterado de unidades de gran porte por calles que no están destinadas a ese tipo de circulación.

Controles en forma permanente La estrategia contempla tanto controles en distintos puntos de la ciudad como la incorporación de infraestructura específica cuando resulta necesario restringir determinados recorridos. Los limitadores instalados sobre Mansilla representan, en ese marco, una herramienta concreta para impedir el paso de vehículos que superen los tres metros de altura y orientar el tránsito pesado hacia los corredores habilitados.

La señalización colocada en ambos sectores resulta fundamental para complementar la medida, ya que permite informar a los conductores sobre la restricción antes de llegar al punto de paso. De esta manera, quienes circulen con camiones u otras unidades de gran porte deberán contemplar recorridos alternativos para evitar quedar imposibilitados de continuar su marcha.

Con la finalización de estos trabajos, queda completada una intervención que había comenzado semanas atrás y que forma parte de las medidas destinadas a mejorar la organización del tránsito en Pergamino. La colocación de los dispositivos permite avanzar en un esquema que combina infraestructura, señalización y controles para lograr que el tránsito pesado se desarrolle por los sectores correspondientes.

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Desde la perspectiva de la seguridad vial, el objetivo es reducir la circulación de camiones en calles urbanas que no resultan adecuadas para este tipo de vehículos y, al mismo tiempo, disminuir las posibilidades de maniobras complejas, congestionamientos o situaciones de riesgo. A esto se suma la necesidad de preservar el estado de las calles y prolongar la vida útil de la infraestructura vial.